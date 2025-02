Rekordní víkend vyšvihl Kingdom Come: Deliverance 2 mezi nejhranější hry vůbec

10. 2. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Kingdom Come: Deliverance 2 má za sebou první víkend po vydání, a tak můžeme blíže odhadnout úspěch středověkého RPG z Česka. Studio Warhorse už dříve oznámilo, že se hry za prvních 24 hodin prodalo přes milion kopií. Záhy po vydání na Steamu pokořila hranici 160 tisíc souběžně hrajících lidí.

O víkendu číslo nepřekvapivě narostlo ještě o skoro dalších sto tisíc. Ke Kingdom Come: Deliverance 2 usedlo v neděli odpoledne naráz až 256 206 hráčů a hráček. Pro srovnání - první díl hrálo na stejné platformě krátce po uvedení nejvíc 95 tisíc lidí.

Druhý díl se tím zároveň dostal do první padesátky nejhranějších titulů na Steamu vůbec. Konkrétně na 49. místo. K tomu, aby zdolal třeba Skyrim, který je na 40. pozici, by ho muselo hrát ještě o zhruba třicet tisíc lidí víc. Třeba se to povede zase během nadcházejícího víkendu, který ukáže, jestli byl potenciál rekordů vyčerpán (a nenakopne ho třeba až DLC, výraznější sleva nebo nějaká nepředvídatelná virální iniciativa).

Nicméně, Kingdom Come: Deliverance 2 se v žebříčcích nejhranějších her v upynulých 24 hodinách zařadilo na páté místo. Skvělý úspěch, když vezmeme v potaz, že jde na Steamu momentálně o nejpopulárnější singleplayerovou hru, před kterou stojí jen online tituly Marvel Rivals, Dota 2, PUBG a Counter-Strike 2.

Čísla z nejoblíbenějšího digitálního obchodu tak poukazují na fantastický komerční úspěch. Hra si na sebe podle kreativního ředitele Dana Vávry vydělala během prvního dne. Několikaletý vývoj vyšel přibližně na miliardu korun. Uvedl to v rozhovoru pro Seznam Zprávy.