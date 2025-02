Days Gone Remastered: Větší hordy, nový obsah a lepší grafika už v dubnu

13. 2. 2025 9:49 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Jedním z hůře utajovaných oznámení včerejšího State of Play byl chystaný remaster zombie akce v otevřeném světě Days Gone Remastered. Hra s nejhůře pojmenovaným protagonistou dějin, Deaconem St. Johnem, skutečně na jaře vyjde a udělá radost milovníkům hord nemrtvých, jednostopých vozidel a řemeslně kvalitně zpracovaného otevřeného světa se spoustou prvků k vyzobávání.

Hlavním tahákem je vylepšená grafika a audio, které využívají síly PS5. Konkrétně to znamená větší vykreslovací vzdálenost, vyšší kvalitu světel a stínů, 3D audio, podporu VRR, ale i režim vyššího výkonu na PS5 Pro. Majitelé běžné verze konzole pak budou standardně volit mezi režimem kvality a výkonu. Zapracovalo se i na využití haptické odezvy ovladačů DualSense, který byste měli pocítit hlavně při jízdě na motorce a při používání rozličných zbraní.

Handicapované hráče a hráčky potěší nové, širší nastavení přístupnosti od režimu vysokého kontrastu přes úpravu rychlosti hry, nadabované rozhraní, změnu zorného pole a podobně.

I po obsahové stránce bude Days Gone Remastered vyšperkovaným zážitkem. Zdaleka to nejlepší – zombie hordy – si užijete v novém herním režimu horde assault, ve kterém se proti stovkám mozkožravých nemrtvých snažíte přežít co nejdéle. Režim bude mít i vlastní progresi s odemykatelnými postavami a kostýmy.

Do základní hry přibude i nová obtížnost s permanentní smrtí, která bude pro ty nejotrlejší (a za kterou dostanete i vzácné trofeje). Ti, kteří Days Gone znají jako své motorkářské boty, uvítají režim speedrun, jehož cílem je hru dokončit v co nejkratším čase. Samozřejmostí je pak vylepšený foto mód.

Hra bude k dispozici pouze digitálně na PS5 a PC. Majitelé Days Gone na PS4 si budou moci hru vylepšit za zhruba 250 korun. Na PC obdržíte nové režimy a podporu DualSense zakoupením DLC Broken Roads ve stejné hodnotě. Days Gone Remastered vychází 25. dubna.