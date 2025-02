V Onimusha: Way of the Sword si zahrajete za legendárního šermíře Musašiho

13. 2. 2025 11:30 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Zatímco představení traileru Onimusha 2: Samurai’s Destiny bylo krystalickým zklamáním z toho, jak dnes mohou vypadat hry, které se vám snaží firmy prodat, ukázka z opravdového nového dílu Onimusha: Way of the Sword už je něco úplně jiného. Povedená grafika a zajímavý hlavní hrdina tvoří kombinaci, kterou doplňuje typická soulslike atmosféra.

Asi nejdůležitější informací traileru (výše) je, že si tentokrát zahrajete za slavného šermíře a později i filozofa Mijamota Musašiho, který se tu ovšem (zatím) neseká se Sasakim Kódžiróem, ale podivnými zombie samuraji. A to ve stylu, na který jste si už z mnoha soulslike her navykli. Ostatně, ne, že by tento styl byl Onimushe cizí, byla víc „souls“, než se objevily první Demon’s Souls.

Novou Onimushu odlišují třeba momenty, kdy se Musaši kryje za stolem, a je otázka, jak moc půjde využívat veškeré prostředí k vlastní obraně. Druhým výrazným prvkem je pak nezaměnitelný podivný humor celé série, která dokáže během okamžiku přeřadit ze supervážného tónu do komediální roviny, což se tu povede i Musašimu.

Jediné minus celé prezentace je fakt, že Onimusha: Way of the Sword vyjde skutečně až příští rok. Teoreticky si můžete spravit chuť se zmíněným remasterem Onimusha 2: Samurai’s Destiny, ale v dnešní době je podobná úroveň předělávky spíše tristní. Pokud ale máte chuť na klasiku, remaster vyjde 23. května na PC, PS4 a Xbox One (a ve zpětné kompatibilitě i na současné konzole). Tady máte trailer:

zdroj: Capcom