Skvělá Onimusha 2 se vrací v remasteru, který ale skvěle nevypadá

5. 2. 2025 12:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Nastává nová éra Onimushy? Zatímco na The Game Awards byl oznámený chystaný nový díl Onimusha: Way of the Sword, Capcom nyní představil i remaster povedeného druhého dílu Onimusha 2: Samurai's Destiny. Ten svého času zabodoval na PlayStation 2 a nyní se vydá ve svém remasteru i na…

…i na podivný výběr platforem. Kromě PC a Switche, které jsou normální, najdeme ve výčtu taky PlayStation 4 a Xbox One. Což sice znamená, že hra bude zpětně kompatibilní na současné generaci, ale působí poněkud divně, když i oficiální zdroje jmenují konzole minulé generace, nikoliv ty současné.

Nutno říct, že z krátkého teaseru hra skutečně vypadá jako remaster, který je několik let starý a vytáhli jej až letos, kdy má hra i vyjít. Nicméně, rád se budu mýlit, protože dvojka je příjemně akční hra s větveným dějem a notně střeleným příběhem, který je i není zasazený do středověkého Japonska.

Popravdě, Samurai's Destiny si opravdu zasloužil remaster během éry PS4. Je trochu k zamyšlení, zda v současné době ještě bude mít co nabídnout, hlavně pokud vyjde v zastaralé úpravě. Když se podíváte na takový Ninja Gaiden 2 Black, rozdíly v obou remasterech bijí do očí na první pohled.

zdroj: Capcom zdroj: Capcom