Nejčtenější články týdně – Meziletní nádech

4. 8. 2024 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Star Wars Outlaws jsou jednou z nejočekávanějších her letní sezony a šlo to vidět i na čtenosti dojmů z preview. Velde toho vás ale zajímaly i novinky z herního průmyslu, hlavně tedy oznámení nových her a co všechno ukázal THQ Nordic na pátečním Showcase. Je čas se pomalu probouzet z dřímoty, protože nás čeká extrémně plodná poslední třetina roku.

Nejčtenější články týdne

Redakce doporučuje

Videa

zdroj: vlastní video redakce

zdroj: vlastní video redakce

zdroj: THQ Nordic