Simulátory, vzácné videohry i minigolf. Pražská arkáda LEVELS je pro všechny

31. 7. 2024 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Když koncem června otevřela v pražském obchodním centru Máj dvoupatrová herna LEVELS, neváhali jsme ani minutu. Jakub se Šárkou vyrazili v horkém letním odpoledni podívat se na snad největší arkádovou hernu svého druhu v Česku. Arkádu, která se pyšní unikátními simulátory, unikátními herními stroji a konceptem, jenž známe z amerických filmů.

Když do LEVELS vstoupíte, čeká vás útok na smysly. Z repráků vyhrává taneční hudba, která se mísí s cinkáním a blikáním přístrojů. Prostor působí takřka až na hranici nevkusu, jak se v něm míchají různé styly. V jednom rohu najdete například lóži s koženými sedačkami, šipkami a kulečníkem, která evokuje kuřácké salóny New Yorku 20. let.

Do toho se prostředkem herny táhne až ke stropu obrovský bar ve stylu art deco. V jiné části zase najdete jídelní okno podobné americkým dinerům, ve druhém patře uvidíte imitaci křišťálových lustrů, stejně jako bary vyzdobené ostře růžovými torzy ženských těl. A to vše si žádá vaši pozornost, zatímco kráčíte po infantilním koberci s různými geometrickými tvary.

zdroj: Vlastní zdroj: Vlastní

Jako by se designéři interiéru nemohli rozhodnout, jestli mají LEVELS být primárně pro děti, nebo pro návštěvníky ve středním věku, kteří si sem chtějí přijít na sklenku drahé whisky a zahrát pár partií billiardu. Jde ale o záměr, jak nám potvrzuje šéf gamingu David Jelínek. Zatímco nás provádí širokou nabídkou zábavy, vidíme rodiny s dětmi, teenagery, páry, bandu třicátníků, kteří závodí na autodráze, ale i staršího dlouhovlasého pána, který sedí u baru s pivem.

Prostor pro všechny

„LEVELS jsou prostor pro všechny. Přes den je to více pro děti, otevřené teenagerům, nebo teď, během prázdnin, školákům. Večer se z místa zase stává diskotéka, která má ale funkční arkádové centrum. Můžete sem přijít na rande, rozlučku se svobodou, něco si zahrát, popít u toho. Nebo naopak vyrazit za rodinnou zábavou. Šlo nám o neobvyklé skloubení konceptů,“ vysvětluje Jelínek, zatímco se zastavujeme u jednoho z unikátních strojů, extrémně vzácného simulátoru Formule 1 v barvách Ferrari.

Jakub, milovník královny motorsportu, neváhá a usedá do repliky kokpitu monopostu. Netrvá dlouho, vypíná asistenty i doporučenou jízdní dráhu a snaží se na okruhu Monza zajet co nejrychlejší čas. Monopost sebou háže, cuká, dokonce poznáte, kdy ztrácíte trakci a začne vám přetáčivostí ujíždět zadek.

V kokpitu je horko, ale zážitek z jízdy je naprosto bezkonkurenční a dle jeho slov už jenom za těch deset minut návštěva stála a měl by ji vyzkoušet každý milovník virtuálního ježdění. Jenže čas kvapí a redaktorům zbývá ještě vyzkoušet spousta her a strojů.

zdroj: vlastní video redakce

Je totiž z čeho vybírat. Mezi zástupci arkádové zábavy najdete spoustu tradičních stálic, jako je třeba košíková, karnevalové atrakce, bojovky, střílečky, Mario Kart (které pro arkády vyrábí Capcom), Pac-Mana nebo taneční arkády Pump it Up, ale třeba taky analogovou autodráhu, minigolf, VR motorky, simulátor odstřelovače i poměrně vzácnou on-rails střílečku Halo: Fireteam Raven, která je v Česku dostupná v jediném exempláři, právě v LEVELS.

I téhle raritě dáváme šanci a stavíme se k plastovým maketám pušek – Halo má na rozdíl od spousty jiných arkád dokonce i příběh, nás ale víc zajímá přímočará hratelnost sestávající hlavně ze střílení, občas proloženého přebíjením a vzácným odhozením granátu. Obtížnost je poměrně přísná, navíc nastavená na čtyři hráče místo dvou doplněných umělou inteligencí, takže životy a kredity rychle mizí. Až se nabízí myšlenka, že si dnešní mikrotransakce s původními arkádami vlastně nemají moc co vyčítat.

Stroje tisknou lístky jako o život

Vtip je ale v tom, že skoro z každé hry můžete vyhrát lístky, které ve skartovacím automatu se zvláštně uspokojivým pocitem proměníte na body a ty pak na recepci za odměny – od lízátek až třeba po PlayStation 5. Ale nemyslete si, že si koupíte kredity v hodnotě pěti set korun a s nimi se vám podaří z arkády odejít se zbrusu novou konzolí. Takhle ceny nastavené nejsou.

„Ve valné většině případů musí mít člověk skutečné schopnosti, aby něco vyhrál. Když je v těch hrách dobrý, tak dokáže vyhrát spoustu ticketů, které si vymění za plyšáka nebo jinou cenu. Nejpopulárnější jsou pak ty hry, které samozřejmě vyplácí nejvíc ticketů a mají kumulativní bonusy,“ vysvětluje šéf gamingu, zatímco Šárka ze hry, na které se snažíte stavět co největší věž, vymotává dlouhého hada vyhraných lístků.

zdroj: Vlastní

„Někteří návštěvníci si to přijdou jednou užít, vyzkoušet, vyhrají jen nějakou drobnost, třeba klíčenku. Pak jsou ale lidé, kteří se vracejí několikrát, šetří si body na nějakou výhru, soustředí se na konkrétní hry. Měli jsme kluka, který si za pár kreditů odnesl třeba ovladač ke konzoli,“ vzpomíná David Jelínek. Míjíme při tom arkádu, která je mimo provoz. Ptáme se, jak jsou vlastně zařízení obtížná na údržbu a převoz do Česka.

„Je to hodně individuální. Já říkám, že jsou stroje náladové. Někdy je stačí restartovat, jindy se potýkáte s vadou z výroby, se kterou si neporadí ani naši technici. Proměnných je strašně moc. Arkády z Ameriky mají třeba jiné příkony, ve vodních hrách zase řešíte utěsněný oběh, ve kterém koluje destilovaná voda,“ vysvětluje Jelínek.

„Naštěstí zázemí OC Máj je výborné a někdo se nad tím projektem skutečně zamýšlel. I když jsme simulátor formule do prostoru dostávali v osmi lidech, nebýt zásobovacích výtahů, bylo by to mnohem horší,“ vzpomíná na přípravné práce před otevřením na konci června. Ani po otevření není podoba LEVELS definitivní – na svou premiéru pořád čeká třeba skoro pětimetrový křišťálový kostlivec, který bude zdobit jeden z barů, stejně jako teprve probíhají dokončovací práce v kójích na karaoke.

Kolik LEVELS stojí?

Už teď na vás ale čeká nepřeberné množství možností, ze kterých si svůj způsob zábavy vybere takřka každý. Celá herna běží na systému s bezkontaktními kartami, na které si u kiosku nabijete určitý obnos peněz – minimální nákup promění 250 Kč ve 20 herních kreditů, ale Levels nabízí i několik dražších balíčků s relativně štědrými bonusy, které vyloženě ponoukají k organizaci nějaké větší oslavy, rozlučky se svobodou nebo třeba teambuildingu.

zdroj: Vlastní zdroj: Vlastní

Ceny na jednotlivých arkádách se pohybují od 2 do 10 kreditů, třeba 18jamkový minigolf vás ale už vyjde na 30 kreditů (respektive 399 korun), deset minut na výše zmíněném simulátoru F1 pak stojí na 40 kreditů (499 Kč). Je potom na uvážení každého, kolik a jak chce v herně utratit – z hlediska hraní o lístečky, potažmo věcné odměny, je kurz pro návštěvníky spíše nevýhodný, pokud nemáte extrémní štěstí (anebo neumíte s chňapákovým automatem jako Jakub!).

V porovnání s jinou zábavou v centru Prahy to ale výraznější zásah do peněženky není. Jen si spočítejte, kolik dnes stojí průměrnou rodinu návštěva kina (samozřejmě s občerstvením), skupinová jízda na motokárovém okruhu nebo návštěva poutě. LEVELS jsou svěží, moderní, a pokud chcete vyzkoušet něco nového a neokoukaného, případně prověřit své hráčské schopnosti na arkádách, kde za ně můžete i něco vyhrát, za návštěvu herna v Máji určitě stojí.