THQ Nordic ukázal remake Gothicu, Titan Quest II i Wreckfest 2

2. 8. 2024 21:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Vydavatelství THQ Nordic na své pátečním showcase oznámilo dvě nové hry a taky prozradilo detaily k dalším třem dříve představeným titulům. Mezi nimi například i k dlouho očekávanému remaku kultovního Gothicu, o kterém jsme delší dobu neslyšeli. Než se k němu ale dostaneme, podíváme se na pokračování duchovního nástupce FlatOut – demoliční Wreckfest 2.

Deset let od vydání šílených závodů, ve kterých hraje prim destrukce, dostáváme oznámení o Wreckfestu 2. Pokračování slibuje bezkonkurenční model poškození a spoustu herních režimů. Fanoušci zohýbaných plechů se vyřádí na nezpevněném povrchu, kde pravidla silničního provozu neplatí. Můžete soupeře vytlačovat, bourat, vybržďovat, sami si ale musíte dávat pozor, ať si vůz příliš nepoškodíte.

Na novinářské prezentaci nám zástupci THQ prozradili, že kromě simulace poškození se posunula také audio stránka. Zvuk by neměl mít obdoby a dokonce byste podle něj měli poznat, co a kde se v autě klepe, bouchá a kde můžete mít potenciálně problém či poškozené díly.

zdroj: THQ Nordic

Vyhrát si můžete i s detailním editorem. Samozřejmostí jsou nejen různé barvy a livreje, ale vůz lze „zkrášlit“ i různými dalšími efekty jako rez a bláto. Datum vydání Wreckfest 2 zatím neznáme, víme jen, že se podívá na PC, PS5 a Xbox Series X/S.

Zpátky do trestanecké kolonie se podíváme v remaku kultovního RPG Gothic a nový trailer se záběry z hraní vypadá fantasticky! Hra dostala krásný moderní kabátek, ale stále si zachovává vizuální styl a identitu. Unreal Engine 5 umí zkrátka divy. Remaku Gothicu ale bude mnohem víc než jen grafický upgrade, sahalo se totiž i hluboko do herních mechanismů.

Například svět bude mnohem členitější. Kdo pamatuje původní hru z roku 2001, asi ví, že tehdejší otevřený region byl docela kompaktní. Neznamená to ale, že by se zbytečně rozšiřoval, tvůrci spíše využijí hluchá místa, která v originále zela prázdnotou. Některé lokace budou ukryté například v podvodních pasážích, stejně jako do hry přibude schopnost zdolávání skal, díky které se dostanete na jinak nepřístupná místa.

Obrovský důraz kladou v Alkimia Interactive na živost a uvěřitelnost světa. Každá postava má bohatý a detailní virtuální život, spoustu aktivit a animací, které vás mají pořádně vtáhnnout do hry. Svět si bude žít vlastním životem i bez vás, a právě tahle dynamika hraje do karet emergentní hratelnosti a neskriptovaným událostem. Nemusíte se ale bát, že by se remake duchu prvního Gothicu vůbec nepodobal, sami autoři jsou velkými fanoušci hry a změny prý dělají citlivě.

zdroj: THQ Nordic

Například soubojový systém bude sice modernější, stále ale bude po hráčích vyžadovat poměrně vysokou míru šikovnosti a bude také hodně záležet na tom, jak svoji postavu vylepšíte. Ve hře navíc bude mnohem více různých zbraní s různorodými útoky.

Nevím, jak vy, ale já se remaku Gothicu nemůžu dočkat, bohužel ale zatím stále nevíme ani přibližné datum vydání.

Novými záběry z hraní se připomněla i mýtická diablovka Titan Quest II. V malebné reimaginaci starověkého Řecka na vás čekají desítky potvor, které jen budou čekat na váše ostří a kouzla. A kdo ví, třeba z nich vypadne i nějaký kus legendární výbavy. Ostatně o hromadění různobarevné kořisti akční RPG podobného střihu jsou.

zdroj: THQ Nordic

Z panteonu záporáků se vám postaví sama bohyně odplaty Nemesis, která chce v záchvatu hněvu roztrhnout předivo reality. Hbitému soubojáku bude opět sekundovat robustní RPG systém, který vás nechá vytvořit avatara přesně podle vašich představ. Kromě aktivních i pasivních schopností ale musíte dávat pozor i na slabiny a odolnosti, které s sebou levelování přináší.

Počítá se také s možností hrát online s ostatními hrdiny. Ani u Titan Questu II neznáme bližší datum vydání, zahrajete si nicméně na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.

Vrátí se i animovaná skákačka s myšákem Mickeym, kterou před čtrnácti lety stvořil legendární herní designér Warren Spector. Remake Disney Epic Mickey: Rebrushed si kreativně hraje nejen s žánrem jako takovým, ale i se samotným vizuálem. Pomocí malířského štětce můžete ve hře tvořit objekty, ale i přemalovávát nepřátele.

zdroj: THQ Nordic

Původní hra i její předělávka si hraje i s perspektivou a střídá 3D akční adventuru s retro plošinovkou, které odpovídá i černobílá barevná paleta. Disney Epic Mickey: Rebrushed vychází 23. září na PC, PS4, PS5, Switchi, Xboxu One a Xboxu Series X/S.

THQ během prezentace oznámilo ještě novou hru z dílny Weappy Studios. Retro skákačka vás vezme do světa pohanských mýtů a legend v nádherné, ručně malované grafice. Hlavní hrdina se musí za pomocí své magické hole, kterou půjde vylepšovat různými násadami a tím odemykat speciální schopnosti, vypořádat s rozmanitými překážkami a protivníky.

zdroj: THQ Nordic

The Eternal Life of Goldman vyjde na PC, Switchi, PS5 a Xboxu Series X/S, zatím bez konkrétního data vydání.