Hráč chce žalovat FromSoftware, protože je Elden Ring příliš těžký

Věčná debata o obtížnosti her od FromSoftware dosáhla nové, bizarní úrovně. Hráč s přezdívkou Nora Kisaragi na diskuzním fóru 4chan chce v září hnát vývojáře k soudu za to, že jejich hry jsou příliš obtížné a skrývají spoustu obsahu, ke kterému se nedostali ani ti nejlepší a nejzarytější hráči. Nasaďme si alobalové čepice a pojďme si rozklíčovat prapodivná tvrzení.

there's a guy on 4chan who's planning to sue Fromsoft because he thinks there's more of Elden Ring that's inaccessible to the average player pic.twitter.com/jCESV6HqbT