Nejtěžší boss Elden Ringu je v Sekirovi jen horší rozcvička

24. 11. 2023 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Věta „I am Malenia. Blade of Miquella.“ bude fanoušky her od FromSoftware strašit minimálně do dalšího soulsborne titulu. Těmito slovy totiž začíná bossfight s Malenií, nejtěžším bossem Elden Ringu a možná jedním z nejtěžších bossů ve FromSoft hrách vůbec. Kdo kdy zkřížil zbraně s touto valkýrou v rozkladu, jistě vzpomene na arzenál frustrujících útoků a schopností, se kterými si vás Malenia dokázala podat během pár vteřin.

Třeba takové kombo tisíce a jednoho seku Waterfowl Dance, kterému se skoro nedalo uhnout. Nebo začátek druhé fáze, jenž vás dokázal zabít na jednu ránu i s plnými životy. Její oslepující rychlost útoků a nepravidelnost, která činila vykrývání a uskakování extrémně obtížné. No a nakonec fakt, že i přes pokročilé stádium Šarlatové sněti měla Malenia obrovskou porci zdraví a ještě se úspěšnými útoky léčila!

Ukazuje se ale, že co je v jedné hře noční můra, může být v jiné zábavná rozcvička. Čínského moddera SAMA totiž napadlo, jak by si Malenia počínala v Sekiro: Shadows Die Twice? Ostatně její speciální útok Waterfowl Dance velmi nápadně připomíná šinobi techniku Spiral Cloud Passage právě z této hry. Jak by Čepel Miquelly obstála proti Jednorukému vlkovi se můžete podívat na videu výše.

Vysoká hbitost a hlavně možnost parírování bez ztráty zdraví dělá najednou z extrémně tuhého bosse spíše vytrvalostní šermířský zápas. Pustit se do křížku s bohyní Šarlatové sněti můžete v PC verzi Sekira sami. Jde totiž o modifikaci Land of the Reeds, která mění řadu lokací a portuje tři ikonické bossy z jiných FromSoft her do Sekiro: Shadows Die Twice. Síly můžete poměřit s padlým rytířem Gaelem z Dark Souls III nebo dalším ikonickým hrdinou, který podlehl temnotě, protože třetici doplňuje Artorias z prvních Dark Souls.