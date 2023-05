Zahrajte si úplně nový Elden Ring s modem The Convergence

5. 5. 2023 14:10 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Komunita kolem hitu Elden Ring je neúnavná a v podstatě neustále chrlí nové modifikace, které umožňují zažít dobrodružství z Mezikraje vždy s nějakým jiným zajímavým nápadem. Už jsme tu měli Elder Ring z pohledu první osoby nebo třeba mix se světem Harryho Pottera. Pokud ale chcete méně bizarní úpravy, které by do hry studia FromSoftware spíše přidávaly více toho samého, vaše hledání právě skončilo. Mod The Convergence dodává do otevřeného světa soulsovky masivní porci obsahu a úprav.

Podle úctyhodného, 24stránkového seznamu změn mod balancuje a přepracovává téměř všechny aspekty původní hry. Jasně cílí zejména na zkušenější hráče, kteří základní Elden Ring alespoň jednou dohráli. Je to zřejmé z faktu, že už od začátku máte k dispozici spektrálního koně Torrenta, odhalenou celou mapu, všechny sloty v inventáři na talismany odemčené a také máte některé klíčové předměty, ke kterým byste se normálně dostali až po hodinách hraní.

V Pevnosti kulatého stolu se vám odemkne možnost zopakovat si souboje s už poraženými bossy. Každý se mimochodem dočkal úprav odolností, nových pohybů a hlavně je najdete na jiných lokacích, než je v Elden Ring zvykem. I pro ostřílené hráče tak bude setkání s nimi vždy překvapením.

The Convergence do hry přidává 30 nových zbraní, různé schopnosti, válečná umění a neuvěřitelných 360 kouzel! Spousta předmětů je k nalezení na nových místech a drtivá většina vybavení má upravené bonusy a statistiky.

A to se mod nachází teprve v alfě a celá řada obsahu do něj ještě přibyde. Hráči na PC si modifikaci mohou stáhnou ze stránek Nexus Mods.