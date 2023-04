Elden Ring teď můžete hrát i z pohledu první osoby

6. 4. 2023 14:20 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Pamětníci a videoherní someliéři vědí, že legenda FromSoftware nezačíná u Dark Souls ani u Demon's Souls. Počítá se od roku 1994 a jejich debutu na úplně prvním PlayStationu. Tehdy japonská vývojářská firma vydala akční RPG King's Field.

King's Field nese celou řadu znaků, které můžeme najít i v moderních hrách od FromSoftu, například kouzelný meč Moonlight Sword se poprvé objevil právě v této 3D hře na hrdiny. Jenže v porovnání s ostatními soulsborne hrami nabízí King's Field docela jiný úhel pohledu, a to doslova. Na rozdíl od pozdějších her, které se ovládají z perspektivy třetí osoby, se na ni díváte z té první.

Podobnou atmosféru přináší do Elden Ringu modifikace Firs Person Souls, na jejíž trailer se můžete podívat výše. Nejde ale jen o posunutí kamery do hlavy Poskvrněného, to by se vám při prvním kotoulu dost zaručeně zvedl kufr: Mod citlivě zasahuje do samotné hratelnosti.

zdroj: Foto: Se svolením Nexus Mods / FromSoftware

Například předělává uživatelské rozhraní a signalizuje vám, z které strany přicházejí útoky. Je to částečná kompenzace za vypnutí systému zaměřování, který by podle autora modu v pohledu první osoby zkrátka nefungoval. Změn došel i systém pohybu, aby lépe odpovídal moderním hrám viděným ze stejného úhlu.

Změna perspektivy dělá ve vnímání hry obrovský rozdíl. Psal jsem o tom například v dojmech hraní next-gen Zaklínače 3, jak vám taková drobnost ukáže hru v docela jiném světle. Posunutí úhlu kamery určitě nabízí velkou motivaci se do Elden Ring vrátit znova, i když jste Mezikraj prošli křížem krážem po vlastních nohách nebo na hřbetě Torrenta.

A nakonec to může být skvělá záminka, jak si osvěžit herní mechaniky před chystaným DLC Shadow of the Erdtree.