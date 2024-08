Červencové recenze na Games.cz: Předpověď hlásí osmičky

1. 8. 2024 11:49 | Téma | autor: Redakce Games.cz

V červenci jsme doháněli resty hlavně recenzemi free-to-play her The First Descendant a Once Human, i tak ale nebyla nouze o především menší tituly. Ať už jde o návrat remasteru Beyond Good & Evil, stylizované adventuře Dungeons of Hinterberg nebo skvělý retro horor Conscript. Hry si ale od nás odnesly v průměru osmičky.

„Doslova budovatelská strategie, která je nebezpečně návyková a fantasticky skrz herní mechanismy zpracovává dobovou tematiku. Ve Workers & Resources: Soviet Republic budete přestavovat vesničky v betonové megalopole, koordinovat komplexní výrobní řetězce a řídit masivní distribuční sítě. Hlavně se ale u všeho budete skvěle bavit, přestože vám hra svou neohrabaností občas háže klacky pod nohy,“ neskrývá nadšení nad megalomanskou strategií Jakub Malchárek.

zdroj: 3Division

„Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition s hezčí audiovizuální stránkou a hrstkou nového obsahu úspěšně připomíná, proč se tato akční adventura stala kultovní klasikou. Přestože některé zastaralé mechanismy trochu drhnou, i po dvaceti letech si uchovává své kouzlo, relevanci, a hlavně schopnost naladit na tolik odkládané a zasloužené pokračování,“ hodnotí oprášení staré adventury Šárka Tmějová.

zdroj: Ubisoft

„Nádherná, a především originální hra, která je amalgámem několika žánrů, jež umně skládá dohromady. Rozhodně stojí za vaši pozornost, ať už máte rádi jakýkoliv herní žánr, protože nabízí něco specifického, neokoukaného a veskrze příjemného,“ píše v recenzi na hru s neobvyklou kombinací žánrů Aleš Smutný.

zdroj: Capcom

„Fantastický retro survival horor, který je i přes místy otravnou správu inventáře unikátní. Conscript má atmosféru hustou jako yperit, je brutální, ponurý a skvěle předvádí hrůzy první světové války. Vedle toho je ale i parádní hrou, která by neměla uniknout milovníkům temnějších titulů,“ vychvaluje prvoválečný horor Jakub Malchárek.

zdroj: Team17

„Řemeslně velmi precizní hra, která ničím nepřekvapí, ale to neznamená, že je nudná. Svět je krásný, souboje tak akorát adrenalinové, příběh zajímavý. Až je škoda, že budete s Flintlock: The Siege of Dawn hotoví relativně rychle,“ soudí o adventuře Jakub Malchárek.

zdroj: A44 Games

„The First Descendant je ve svém jádru dobrý looter shooter. To je ale všechno. Malý počet aktivit, které jsou si i tak podobné, zpackaný scénář, trapné dialogy, přehnaný grind. Postavy, které jsou generické, i když je zábava za ně hrát. Přesto vás hra zabaví a dost z problémů, které zmiňuji, může velice rychle zmizet. Nezmizí ale predátorská monetizace, kterou Nexon zvolil. I tu ale můžete ignorovat a zkusit se prostě bavit, protože hra zábavná je, pokud se vám zrovna nerozhodne házet klacky pod nohy tím vším balastem, který je kolem prostého držení prstu na spoušti,“ není z free-to-play střílečky nadšený Michal Krupička.

zdroj: Nexon

„Survival s prvky looter shooteru i MMORPG si z žánrů zvládá brát to nejlepší a tvoří zábavný a funkční mix. Bezchybná Once Human není, ale umí zaujmout podivným světem, designem monster i střelbou. Jak bude fungovat systém sezón, se teprve uvidí, ale má slibně našlápnuto stát se multiplayerovou stálicí,“ říká o free-to-play senzaci Michal Krupička.

zdroj: Starry Studio

„Dungeons of Hinterberg nabízí poutavou kombinaci akční adventury a sociálního RPG se skvěle vyváženým množstvím akce, hádanek, důvtipných rozhovorů a odpočinku. Ubližuje jí snad jen slabší zvuková stránka a potenciálně stylizace, ale rozhodně jde o výlet, na který se i díky přítomnosti v Game Passu vyplatí vyrazit,“ chválí stylovou a stylizovanou adventuru Šárka Tmějová.

zdroj: Microbird Games