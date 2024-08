Jaké hry vyjdou v srpnu?

1. 8. 2024 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Hlavní podzimní herní sezóna se blíží, ale jak se říká – nemusí pršet, hlavně když kape. A letos v srpnu rozhodně bude minimálně poprchávat. Z vysokoprofilových titulů nás v následujícím měsíci čeká výprava do říše čínských mýtů, stejně jako akční adventura ze světa Hvězdných válek nebo nový datadisk pro World of Warcraft. Ani nezávislé kousky nezůstávají pozadu, čeká nás pokračování jedné z prvních logických indie her či taktická čarodějná zásahovka.

Podivným nezávislým kouskem můžeme rovnou začít, a to s mírně absurdní komediální adventurou z anglického městečka Barnsworth, kde se ujmete neobvykle malého podomního obchodníka. Obsahuje větší než stopové množství britského humoru, takže nic pro suchary.

zdroj: Panic

Legenda mezi logickými hrami se po dlouhých šestnácti letech konečně dočká pokračování, kde budete za pomoci želatinových blobíků opět překonávat rozmanitá nebezpečenství ve více než šedesáti zbrusu nových úrovních, které prověří vaše mozkové závity a fyzikální vlohy.

zdroj: Tomorrow Corporation

8. 8. Cat Quest III (PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch)

Rozkošné kočičí RPG se vrací s dalším pokračováním, tentokrát s tematikou pirátů. Vlny Purribiku budete brázdit ve své vlastní lodi a prakticky volně přeskakovat mezi mořem a souší. Třetí díl slibuje víc pokladů a tajemství k objevení, stejně jako vylepšený soubojový systém a mnoho, přemnoho kočičích slovních hříček.

zdroj: The Gentlebros

8. 8. SteamWorld Heist II (PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch)

Přímé pokračování tahové střílečky s realtimovými prvky a netradičním steampunkovým zasazením z roku 2016 vás podobně jako Cat Quest III také vezme na širé moře. Respektive v ponorce i pod něj – kapitán Leeway a jeho posádka musí vyřešit nevídanou vodní krizi, která mechanickým obyvatelům parního světa způsobuje tolik nenáviděnou korozi.

zdroj: Thunderful Development

16. 8. Madden NFL 25 (PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One)

Fanoušci amerického fotbalu letos nemají ani chvíli klid, po EA College Football 25 je totiž čeká ještě tradiční ročník oblíbeného Maddenu. NFL 25 slibuje výrazně vylepšenou fyziku hráčských střetů s názvem Boom Tech, díky které budete muset na hřišti mnohem více taktizovat, než se na někoho vrhnete.

zdroj: Electronic Arts

Jedna z nejočekávanějších letošních her vychází z čínského románu Putování na západ o opičím králi z 16. století. Debut studia Game Science bude jedním z těch hbitějších zástupců žánru soulslike, kde se coby Sun Wukong musíte postavit četným příšerám a démonům. V srpnu dorazí pouze na PC a PS5, a to kvůli náročnější optimalizaci pro méně výkonný Xbox Series S.

zdroj: Game Science

Pokud milujete XCOM a magii, zbystřete. Tactical Breach Wizards vás pověří správou speciální jednotky odpadlíků tvořenou z kouzelníků, čarodějů a kněžích, kteří se snaží odhalit konspiraci ohrožující samotný časoprostor. Proti nepřátelům se postavíte v tahových soubojích, kde magické schopnosti svých svěřenců můžete kombinovat všemožnými kreativními způsoby.

zdroj: Suspicious Developments

Nová týmová 5v5 střílečka se výrazně inspiruje u ostatních žánrových příslušníků, jako jsou Overwatch nebo Valorant, vizuálně zase připomíná třeba Strážce galaxie. Uvidíme, jestli se na zdánlivě saturovaném trhu uchytí, statistiky z otevřené bety tomu zatím příliš nenasvědčují, ale studio Firewalk se nevzdává a slibuje bezplatné updaty i neexistenci battle passu.

zdroj: foto: Sony Playstation

Od spuštění prvních serverů někdejšího nejhranějšího MMORPG letos uběhne už dvacet let. The War Within je v pořadí desátým datadiskem, který přinese obligátní nový příběh, osm dungeonů, nový raid a také mechanismus Delve, který má jít naproti menším hráčským skupinkám. Srpnovým vydáním příval nového obsahu neskončí, na podzim se World of Warcraft oddá oslavám svého jubilea doprovázených dalšími updaty a možnostmi, jak trávit v Azerothu ještě více času.

zdroj: Activision Blizzard

30. 8. Star Wars Outlaws (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Akční adventura ze světa Hvězdných válek nás tentokrát zavede do předaleké galaxie v podání Ubisoftu, s pašeračkou Kay Vess v hlavní roli, která místo světelného meče třímá blaster a spíš než na své bojové schopnosti spoléhá na plížení a reputaci, vyslouženou vloupačkami. Společnost v otevřeném světě jí bude dělat roztomilý mimozemský společník Nix, se kterým se podíváte na místa známá z filmů včetně Tatooine a pozdravíte i nějaké ty staré známé – třeba Jabbu Hutta.

zdroj: Ubisoft