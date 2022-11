Nejčtenější články týdne: Kratos vládne všem

6. 11. 2022 17:31 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

V týdnu, kdy vyšel nový God of War, to snad ani nemohlo dopadnout jinak. Pokračování jedné z nejlepších her nejen roku 2018, ale i minulé generace konzolí je tady a nejen podle naší recenze je to zase vážně pecka. Ragnarök se tak s přehledem umístil na špici nejčtenějších článků týdnů, nicméně na paty mu dýchá další velikán – recenze na taktéž povedené Call of Duty: Modern Warfare II.

Nejčtenější články týdne

Redakce doporučuje

Videa