Cliffy B píše paměti. Epic podle něj neměl ponětí, co dělat s Gears of War

3. 11. 2022 12:35 | Novinky | autor: Pavel Makal

Série Gears of War se na obrazovkách poprvé objevila v roce 2006, prozatím poslední díl pak vyšel před třemi lety. Vyjma základních pěti dílů se objevil ještě levoboček Gears of War: Judgment od polských People Can Fly, mobilní Gears POP! a především skvělá tahová strategie Gears Tactics. Doba největšího věhlasu značky se ale pojí s původní trilogií, která vyšla na Xboxu 360, za vůbec nejvydařenější je obecně považován druhý díl.

První tři hry jsou dítětem Cliffa Blezsinskiho, známého pod přezdívkou Cliffy B. Ten měl za sebou v době vydání původních Gears už bohatou kariéru, do které spadaly třeba skákačky s Jazzem Jackrabbitem, ale hlavně kdysi megaúspěšná multiplayerová série Unreal Tournament.

Bleszinski nyní údajně pracuje na nové hře poté, co jeho návrat do herního průmyslu skrz střílečku LawBreakers selhal a propadák jménem Radical Heights ani nestihl pořádně odstartovat. V současnosti vydává memoár s názvem Control Freak: My Epic Adventure Making Video Games a při té příležitosti poskytl rozhovor serveru IGN, ve kterém mimo jiné vzpomíná i na Gears of War.

Podle Bleszinskiho se Epic této značky zbavil zkrátka proto, že nevěděl, co s ní má dělat. Ceny vývoje s každým dílem raketově rostly, a i když se Unreal Enginu dařilo, společnost tehdy ještě neměla stroj na peníze jménem Fortnite, který by náklady na vývoj dokázal spolehlivě pokrýt. Prodej Microsoftu tedy Bleszinski hodnotí jako smysluplný krok, navíc v té době už v Epicu zhruba dva roky nepůsobil.

„Upřímně si myslím, že jakmile jsme Lee Perry (gameplay designér, Gears of War 2), já a Rod Ferguson (producent, Gears of War) odešli, myslím, že Epic nevěděl, co se sérií dělat.“ řekl Cliffy B.

O značku Gears se v současné době pod křídly Microsoftu stará studio Coalition, které v minulém roce oznámilo, že přechází na vývoj v Unreal Enginu 5. Žádné bližší informace o nové hře ale nemáme.