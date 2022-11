Resident Evil Village: The Winters' Expansion – recenze

31. 10. 2022 17:00 | Recenze | autor: Pavel Makal

Není úplně běžným zvykem, abychom na první rozšíření nějaké hry čekali skoro rok a půl od vydání. Upřímně řečeno, možná je to dáno množstvím titulů, které mi od té doby prošly pod rukama, ale i když jsem si Resident Evil Village loni v květnu užil, nemohu říct, že bych na něj kdovíjak vzpomínal. O plánovaném vydání takzvané Winters' Expansion jsem samozřejmě věděl, ovšem leželo někde v zadní zásuvce mé mysli a minulý týden mě vlastně překvapilo uprostřed mnoha jiných povinností.

Překvapení to nicméně bylo příjemné, protože všeobjímající halloweenská atmosféra ve mně vzbudila náladu na nějaké to strašení. Ano, v recenzi základní hry jsem upozorňoval na nadmíru akční hratelnost, ve které střílení převažuje nad bafáním. Neoddiskutovatelným faktem ale je, že jiné vysokorozpočtové horory zkrátka momentálně k mání nejsou.

Nová perspektiva

The Winters' Expansion si můžete pořídit buď samostatně, pokud už základní Resident Evil Village máte, nebo můžete jako nováčci zainvestovat do kompletní Gold edice, která obsahuje původní hru i rozšíření. Samostatně vás DLC na PlayStation Store vyjde na 529 korun, Gold Edition pak stojí 1319 korun.

Obsah rozšiřujícího balíčku se dá v zásadě rozdělit do tří částí. Tou první je implementace pohledu ze třetí osoby, který si zájemci mohou užít i v základní hře, kde hrajete za Ethana Winterse. Hra díky tomu vypadá jako remaky druhého a třetího dílu a vlastně se ještě více blíží staré čtyřce, kterou Village připomíná celou řadou dalších styčných bodů.

Druhou zásadní částí rozšíření jsou novinky pro akční režim Mercenaries, který se dá jednoduše popsat jako jakási variace Horde módu z jiných her. Nově si v něm můžete zahrát za Chrise Redfielda, ale také za dva bossy z původní hry, vynálezce a mistra telekineze Heisenberga a obří upírku Alcinu Dimitrescu.

Zatímco Chris je k dispozici okamžitě, oba hratelné bossy musíte odemknout splněním konkrétních výzev. Pokud jste se tedy těšili, že se do hry za ně pustíte okamžitě po instalaci, budu vás muset zklamat. Režim Mercenaries navíc obohacuje šestice nových map, na kterých se zabíjení nepřátelských hord odehrává.

V kůži teenagerky

Tím zdaleka nejzásadnějším kusem obsahu, který Winters' Expansion přidává, je ovšem nový příběhový přídavek jménem Shadows of Rose, který vypráví příběh dcery Ethana Winterse a odehrává se šestnáct let po událostech Resident Evil Village. Pokud jste základní hru nehráli, je rozhodně vhodné její příběh absolvovat jako první. Pro ty z vás, kteří s ním nemají zkušenosti, se pokusím v následujících odstavcích omezit spoilery na minimum.

zdroj: Capcom

Stručně řečeno, Rose není tak úplně obyčejné děvče, jak je ostatně už z původní hry jasně patrné. A ačkoli by mnohý teenager nad zvláštními schopnostmi zajásal, ona se kvůli nim cítí jako outsider, kterého vrstevníci považují za podivína, v horším případě za hříčku přírody, které je třeba se stranit. Proto bere s povděkem nabídku jednoho ze členů Redfieldovy skupiny Wolf Hound, který údajně zjistil způsob, jak se daru, nebo lépe řečeno prokletí, nadobro zbavit.

Rose potřebuje jakýsi očišťující krystal, který se ovšem ukrývá hluboko v říši vědomí, a aby se k němu dostala, musí spojit svou mysl s fragmentem Černého boha, a propadnout se tak do společného vědomí aktérů, kteří měli s událostmi Village něco společného. Autoři mazaně (nebo líně, to už nechám na vašem uvážení) využívají možnost v zásadě recyklovat lokace z původní hry, do žádných nových vás DLC bohužel nevezme.

Malé, ale milé

Celé rozšíření na mě dělalo dojem jakési kondenzované verze Village. První část vás i tady vezme do hradu rodu Dimitrescu, místo obří upíří paní a jejích krvesajných trojčat vás ale bude prohánět zdivočelý (a maskovaný) tlouštík Duke a jeho zmutovaní pohůnci.

Rose se nespoléhá jen na omezený arzenál, který představuje pistole, brokovnice a trubkové bomby, ale i na své zvláštní schopnosti. Ty umožňují omráčení nepřátel (takže se do nich pak lépe trefuje, případně se před nimi snáz uniká) a fungují také jako poslední záchrana v momentě, kdy vás nějaký ten hnusák chytne do pařátů a započne s vysáváním duše.

Možná nejdůležitější je ale schopnost odstraňovat jakási odpudivá jádra plesnivé nákazy, která je pro Rose smrtící a neprostupná. Tento mechanismus přidává do hry lehký náznak environmentálních hádanek, zpravidla vás ale nezavede do zvlášť náročných situací.

To ostatně platí pro celý zbytek hry. Na základní obtížnost máte vždy dostatek střeliva i léčiv a nepřátel je vždy tak akorát, abyste se s nimi dokázali relativně snadno popasovat. Absentuje navíc motiv protivníka, který by vás kontinuálně naháněl po celé lokaci, jako to dokázal Mr. X ve druhém díle, případně Lady Dimitrescu ve Village, a tak vždy jasně víte, kdy jste v bezpečí a kdy nikoliv.

Rose navíc vypomáhá záhadná entita, kterou si podle jednoho z archandělů pojmenuje Michael. Čas od času jí věnuje proviant, jindy jí ukáže cestu dál.

Konečně postrašen!

Akční část ve hradě vystřídá rodinné sídlo klanu Beneviento, a pokud jste hráli původní Village, jistě mi dáte za pravdu, že právě tady se odehrála největší porce strašení. V rozšíření to není jinak, i Rose záhy po příchodu přijde o vybavení, a tedy i o efektivní možnost se bránit. Kromě vyřešení triviální hádanky tu budete muset zvládnout i plíživé pasáže.

Chtěl bych vývojářům pogratulovat, protože se jim do této části hry povedlo propašovat jednoznačně nejděsivější herní moment, jaký jsem za dlouhou dobu zažil. Podobně nepříjemné pocity ve mně naposledy vyvolalo snad P.T., a to už je hezká řádka let. O to víc zamrzí, že s nimi herní Resident Evil tolik šetří. Moc bych si přál, abychom příště dostali méně akční, ale o to děsivější nebo aspoň znepokojivější pokračování.

Zbytek děje už vám podrobně popisovat nebudu, dodám jen, že v rámci rozšíření zažijete jediný pořádný boss fight a celkový průchod mi zabral skoro přesně tři hodiny. Během hraní jsem si také opakovaně říkal, že ačkoli je přidání pohledu ze třetí osoby vítaným obohacením, ve výsledku je původní first person pro stísněný hororový zážitek daleko vhodnější.

Suma sumárum jsem si návrat do vesnice a přilehlého okolí užil. Jedná se o zábavnou jednohubku, která funguje jako uzavření příběhu rodiny Wintersů a navíc má výhodu vysokorozpočtového blockbusteru, díky kterému vypadá technicky skvěle a hratelnost nijak neskřípe.

Pokud jste si původní hru užili, bude pro vás Shadows of Rose vítaným nášupem, i když je jedním dechem třeba dodat, že s nákupem nemusíte nijak zvlášť pospíchat. Už teď jsem zvědavý, co Capcom vymyslí pro devátý regulérní díl hlavní série.