Czech Soccer Manager 2022 dostává velký update

31. 10. 2022 15:00 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Czech Soccer Manager 2022, český fotbalový manažer pro nenáročné, dostává nový obsah. Už po vydání to s ním vůbec nebylo špatné, jak se dočtete v mojí recenzi – pokud se vám nechce hrabat v pro leckoho příliš složitém Football Manageru, CSM nabízí užitečný kompromis.

Čeho se dočkáte ve verzi 22.3? Spousty příjemných věcí. Hra nyní například umí simulovat koeficient UEFA, což znamená realističtější nasazování týmů do evropských soutěží. Navíc, pokud vybudujete skutečný parní válec a bude se vám v Evropě opravdu dařit, můžete postupně prestiž svého národa vyšvihnout do nebes. Komu by se nelíbilo, kdyby z české Fortuna ligy první čtyři týmy mířily přímo do skupiny Ligy mistrů?

zdroj: Foto: Petr Vašíček

Napraveno bylo i opomenutí, že B týmy mohly postoupit do nejvyšší soutěže a zúčastnily se národního poháru. Hra vám teď taky umí ukázat historii vaší vlády včetně všech přestupů a sestav, stejně jako přehled získaných trofejí. A velmi se mi líbí možnost automaticky doplnit vhodné exekutory standardních situací, protože neustále je upravovat ručně bylo zbytečně otravné.

Další otravnou věcí byly a jsou přáteláky, které odteď naštěstí můžete svěřit asistentovi a sami se soustředit až na skutečně důležitá, soutěžní utkání. Třeba v rámci scénáře – těch několik přibylo, takže pokud rádi zkoušíte tenhle oblíbený mód, v němž vám hra nastaví konkrétní (a někdy pěkně drsné) podmínky, určitě se podívejte, co je nového v nabídce.

Kromě toho bylo porůznu upraveno uživatelské rozhraní, umělá inteligence a spousta dalších vrásek na kráse. Soupis všech změn naleznete pod tímto odkazem.

zdroj: Foto: Petr Vašíček

Sluší se dodat, že na naší recenzi nového Football Manageru 2023 se už pracuje. Jak by taky ne, když další díl nejoblíbenějšího simulátoru fotbalového trenéra vychází už 8. listopadu.