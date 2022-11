Říjnové recenze na Games.cz

5. 11. 2022 8:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Desátý měsíc roku byl na recenze bohatý. Na své si přišli příznivci široké plejády žánrů, RPG počínaje a simulátory konče. Došlo na pokračování i úplné novinky, dobrou zprávou pak je, že se hodnocení z velké části pohybovala ve vyšších sférách naší škály. Navíc došlo na hned dva tuzemské počiny.

„Kdyby 1428: Shadows over Silesia byla čistokrevná příběhová adventura bez kostrbatého soubojového systému a otravného stealthu, jednalo by se o perfektní nezávislou hru. I přes některé designové neduhy a rozporuplný vizuál ale stále vyniká příběhem, originálním zasazením a výborným dabingem,“ říká o české hře Jakub Malchárek.

zdroj: KUBI Games

„Pár solidních vylepšení nemůže zakrýt, že FIFA potřebuje pořádné inovace. Ultimate Team sice opět funguje dobře, i díky zcela překopanému systému skladby týmu, ovšem mód kariéry je oproti tomu jednoduše pohřbený. Od budoucího EA Sports FC toho budu čekat mnohem víc,“ uzavírá hodnocení Václav Pecháček.

zdroj: EA

„I přes nízká očekávání nedopadl The Diofield Chronicle příliš dobře. Autoři dokázali málokterý nápad převést do zdárné podoby, navíc si protiřečí v tom, co od hráčů očekávají a jaký zážitek jim nabízejí. O to překvapivější je, že má hraní spád a může v malých dávkách hezky zabavit,“ hodnotí Pavel Skoták.

zdroj: Square Enix

„Jedinečná Lego hra postavená na hraní si s kostičkami. Výborné stavebnicové rébusy nabízejí nebývalé množství řešení a krásný svět je radost objevovat. Je vlastně až s podivem, že podobná hra nevznikla už dávno – naprosto perfektně totiž ukazuje kreativitu a hravost typickou pro dánskou stavebnici,“ libuje si Jakub Malchárek.

zdroj: Thunderful

„Náročný survival, který uhrane a omámí neotřelým zasazením, fantastickou atmosférou a průzkumnickou radostí. Může se pochlubit i překvapivě kvalitním soubojovým systémem, mechanicky a designově funguje výborně, a pokud nebudete čekat vyloženou žánrovou revoluci, bohatě se vám odvděčí za strávený čas,“ chválí Jan Slavík.

zdroj: Xbox

„Konečně zas jednou případ, kdy se dlouhé čekání vyplatilo. Scorn nezklamal, přinesl ovšem především audiovizuální porno pro fanoušky konkrétního výtvarného stylu. Hraní v něm zas tolik není, přesto můžu návštěvu tohohle virtuálního světa vřele doporučit,“ píše Pavel Makal.

zdroj: vlastní video redakce

„Větvený příběh se zajímavými motivy a kooperativní multiplayer hrají The Last Oricru do karet. Škoda technických problémů a některých špatných designových rozhodnutí,“ hodnotí druhou z českých her Pavel Makal.

zdroj: GoldKnights

„Skvělé pokračování tahového RPG na cesty. Chaotický svět Maria a Rabbids je otevřenější, v soubojích se můžete volně pohybovat a řetězit komba, ansámbl hrdinů dostal mnohem specifičtější taktické role. Mario + Rabbids Sparks of Hope má výborné tempo a hodí se na krátké herní seance i dlouhé pařanské večery,“ nešetří chválou Jakub Malchárek.

zdroj: Ubisoft

„Nádherně vypadající pokračování A Plague Tale s kvalitou hratelnosti místy výrazně kolísá. Nejinak je na tom příběh, který trpí především špatně napsanými postavami. I přes svoje neduhy má ale hra svoje kouzlo a po dohrání má člověk chuť se do morem prolezlé Francie 14. století vrátit. Pokračování rozhodně mohlo být lepší, i tak jde ale v žánru AA příběhových her o solidní kousek,“ soudí Alžběta Trojanová.

zdroj: vlastní video redakce

„Uncharted: Legacy of Thieves Collection na PC přináší tu doposud nejkrásnější verzi závěru jedné velké značky. Má pár chyb, avšak nabízí opulentní filmový spektákl, který dokáže strhnout stejně jako kdysi. Jen škoda, že nováčci na počítačích svůj první kontakt se značkou musí absolvovat na jejím příběhovém konci,“ hodnotí Ondřej Partl.

zdroj: Sony

„Construction Simulator je pro fanoušky obdobných simulací volbou, nad kterou se moc nepřemýšlí. A to i přesto, že obsahuje otravné chyby a na každé dva skvěle zpracované systémy připadá jeden nedostatek. Je to ale to nejlepší, co série dosud přinesla, a o zábavu tu není nouze,“ raduje se Patrik Hajda.

zdroj: Astragon

„Průměrná městská akce, kterou nevytrhnou ani kompetentní souboje a zajímavý příběh s unikátním záporákem. Gotham Knights jsou zabiják času s nudnými aktivitami v žalostně mrtvém městě, příšerným ovládáním, promarněným potenciálem a nemastnou grafickou prezentací. Hra působí jako dílo kravaťáků, kteří si musí slovo „zábava“ vyhledávat ve slovníku,“ kritizuje Jakub Malchárek.

zdroj: Foto: Warner Bros

„Dát Overwatchi 2 číselnou známku je velmi obtížné. Zaslouží si vůbec dvojku v názvu? A kam vlastně ještě poroste? Faktem je, že v současné podobě nenabízí veteránům nic přelomového, ale pořád jde o velmi solidní týmovou střílečku,“ uzavírá Pavel Skoták.

zdroj: vlastní video redakce

„Bayonettu 3 sice táhnou k zemi hardwarové limity Switche, tahle zlobivá čarodějka je ale naštěstí tak mazaná, že se umí okovům vysmeknout. Servíruje nám porci perfektní zábavy v šíleném tempu a s hromadou nápadů, díky kterým ani na okamžik nenudí,“ chválí Pavel Makal.

zdroj: Nintendo

„PGA Tour 2K23 si bere již existující výborný golfový simulátor a výrazně na něm staví, ale také ho vylepšuje a vkusně rozšiřuje o věci, které byly téměř vždy potřeba. Prezentaci kariéry a turnajů jako takových je pořád potřeba přeleštit, ale samotné hraní potěší každého fanouška golfu,“ hodnotí Jan Slavík.

zdroj: 2k Games

„Za něco málo přes 500 korun dostanete adekvátní porci obsahu, ovšem hlavně za předpokladu, že vás zajímá režim Mercenaries nebo si chcete projít hru z pohledu třetí osoby. Rozšíření Shadows of Rose je sympatickou jednohubkou, která mi pro letošek připravila aspoň jedno pořádné postrašení. A to se počítá,“ shrnuje Pavel Makal.

zdroj: Capcom

„Nitro Kid vypadá na papíře jako zábavná taktická roguelike hra, v níž si stavíte vlastní balíček. Nevybalancované postavy i mechaniky ale ze hry dělají počin frustrující, nudný a bez šťávy. Trochu za očekáváním zůstala i atmosféra osmdesátek, která je stejně prázdná a průměrná jako hra samotná,“ soudí Zbyněk Povolný.

zdroj: tinyBuild