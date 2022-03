Nejčtenější články týdne: Hogwarts Legacy, Syberia i Elden Ring

21. 3. 2022 9:08 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Oblíbená bondovka Yvese Guillemota? Nejspíš ta z roku 1999 s všeříkajícím názvem: Jeden svět nestačí. Ubisoftu jsou totiž jeho stávající otevřené světy očividně malé, a tak má velké oči. Francouzský vývojář a vydavatel chce udělat něco, co kdysi sliboval Microsoft. Pamatujete ještě na papírově ambiciózní Crackdown 3? Ano, dnes si na tenhle titul vzpomene málokdo, nicméně dlouho před vydáním se o hře mluvilo jako o revolučním snoubení lokálního a cloudového výkonu, kdy právě díky vzdáleným serverům bude moct hra dělat divy, které by normálně dělat nemohla. Jak to dopadlo, víme. Podaří se to tentokrát Ubisoftu?

