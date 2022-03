Fenomenální Inscryption se rozrůstá o nový nekonečný roguelike mód

18. 3. 2022 17:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Když jsem před těmi měsíci dohrál nejoriginálnější hru loňského roku, posteskl jsem si na jejím konci, že nemám možnost si jen tak hrát její karetní část, která mě velmi bavila. Takových jako já bylo zjevně dost, jelikož autor hry Inscryption Daniel Mullens již v prosinci přispěchal s betou módu, který něco takového umožňuje. No a finální verze režimu Kaycee’s Mod je konečně tady.

Pokud se teď ke hře vrátíte, čeká vás stahování menšího updatu, který vám odemkne možnost hrát část hry v chatce s Leshym na protější straně stolu pořád a pořád dokola, čímž se z Inscryption stává už vyložené Slay the Spire bez dechberoucích zvratů, jimiž si hra získala tolik hráčů.

Kaycee’s Mod ze hry udělá klasičtější roguelike, kdy se budete do nekonečna snažit dostat k bossovi a pokořit ho. Jakmile se vám začne dařit, můžete aplikovat některou z lebek, a zvýšit si tak obtížnost hry, za jejíž pokoření budete odměněni novými kartami, výzvami, ale také dalšími drobky jedinečného příběhu.

Abyste se do nového režimu mohli pustit, musíte nejprve dohrát celou hru. I když, to je lež, protože k tomu stačí kombinace kláves Shift, K a M v menu hry! Nicméně nedohrát Inscryption je jako nedokoukat trilogii Pána prstenů. Prostě se to nedělá.

Pokud Inscryption náhodou nemáte, případně máte kamaráda, kterého se vám stále nepodařilo přesvědčit o kvalitách hry a čeká na slevu, tak mu vyřiďte, že právě teď může ušetřit téměř třetinu za hru, která je podle naší redakce tou vůbec nejlepší vydanou v loňském roce.