18. 3. 2022 15:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

GTA V je nesmrtelná hra. Kdo by to tehdy čekal, že po vydání na Xbox 360 a PlayStation 3 před téměř deseti lety se pátý díl série podívá i na aktuální konzole Xbox Series X/S a PS5. Dlouho plánovaný (a rovněž odkládaný) update ale před pár dny na novou generaci vskutku dorazil, tak se můžeme podívat, co přináší nového a zda stojí za to dát za něj své peníze.