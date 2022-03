Ubisoft pořád nemá dost. Chystá novou generaci her s gigantickými cloudovými světy

18. 3. 2022 13:32 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Máte rádi obrovité hry od Ubisoftu? Pokud ano, pak se můžete těšit na velice růžovou budoucnost. A pokud ne… No tak zjevně máte smůlu.

Francouzská společnost včera vystoupila na vývojářské konferenci GDC, kde odtajnila svůj nový projekt nazvaný Scaler (víme díky smazanému článku na Videogames Chronicle). Jedná se o cloudovou technologii, která má od základu změnit způsob, jakým jsou hry vyvíjené.

Ve své podstatě jde o odstranění veškerých omezení, která doprovázejí vývoj od nepaměti, především tedy těch hardwarových. Scaler vývojářům slibuje realizaci těch nejdivočejších snů a předpokládá se, že cloudová technologie umožní vytvořit ještě větší světy, které obydlí ještě více hráčů. Ubisoft si od toho slibuje dříve neviděné rozměry a nový druh sociálního zážitku.

Možná si říkáte, že se tu vlastně bavíme o Stadii, Luně, xCloudu a dalších službách streamujících hry, ale přesně s takovou reakcí tvůrci počítali a rovnou do své prezentace zakomponovali vysvětlení rozdílu.

„Streamování her je distribuční model, který zlepšuje dostupnost her, ale v podstatě nemění podstatu her ani jejich kvalitu. V případě Ubisoft Scaleru jde především o kvalitu a možnosti, které nám jako vývojářům her a hráčům otevírá.“

Scaler tedy zní jako nový herní engine, ale ani to není pravda: „Scaler je alternativou a také možností pro stávající herní enginy, které lze akcelerovat s pomocí cloudu z hlediska produkce, ale i zážitků v reálném čase.“

Poslední výrok je velice důležitý. Hra vytvořená s pomocí Scaleru bude neustále v chodu a může se za pochodu, tedy v reálném čase, upravovat. Vývojáři tedy mohou na hře pracovat, přidávat do ní třeba i nový obsah, zatímco ji hráči hrají a svět jim roste před očima. Díky tomu k sobě budou mít hráči a vývojáři mnohem blíž než kdy dříve.

Zní to jako hudba daleké budoucnosti a pravděpodobně si na první výtvory technologie Scaler ještě počkáme, ale v Ubisoftu nelení a už na takových hrách pracují. K technologii mají přístup pobočky Ubisoftu ve Stockholmu, Kyjevě, Malmö, Helsinkách a Bukurešti. Jedna z nich je ale zjevně dál než ostatní.

„Ubisoft Stockholm pracuje na nové značce, která je vyvíjená společně se Scalerem a cílem je samozřejmě plně využít všech možností této nové technologie, ale o tom je nyní příliš brzy mluvit,“ zní z firmy.

Co myslíte, postará se Ubisoft o revoluci ve vývoji a podobě budoucích her, nebo jde jen o senzacechtivý výkřik, který herní průmysl nijak neovlivní?