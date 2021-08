Konec stahování her. Díky xCloudu si na Xboxu One zahrajete hry nové generace

25. 8. 2021 16:10 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ruku na srdce, včerejší prezentace Microsoftu za moc nestála. Zajímavé novinky by se daly spočítat na prstech jedné ruky, ovšem zrovna oznámení rozšíření streamovaného hraní xCloud na konzole Xbox One a Xbox Series X|S připadá na zdvižený palec. Připomínám, že xCloud je momentálně provozovaný jen na počítačích a mobilních zařízeních.

Xbox Cloud Gaming vám umožní hrát vybrané hry bez nutnosti jejich stahování, což v dnešní době, kdy jediná hra může na disku zabírat desítky až stovky giga a disky konzolí nejsou zrovna objemné, může být velice žádanou službou.

Logicky na to potřebujete solidní internetové připojení, takže my vesničané z odlehlých koutů Brd máme s nějakým cloudovým hraním stále ještě smůlu a musíme dál nechávat stahovat hry přes noc. Ale pokud to není váš problém, pak se vám koncem letošního roku odemkne možnost na nic nečekat, vybrat jednu ze stovek úvodních her a začít okamžitě hrát.

zdroj: Xbox

Není to samozřejmě zadarmo. Služba xCloud je součástí předplatného Game Pass Ultimate, což ale znamená, že budete mít k dispozici slušný zástup her bez nutnosti jejich skupování po kusech. U her, které lze streamovat, se pro přehlednost objeví nová ikonka mráčku.

Výhodou xCloudu je okamžitost, s jakou se pustíte do hry. Microsoft připomíná, že během hraní si danou hru můžete stahovat na pozadí, abyste ji posléze mohli hrát i offline. A díky rychlosti jde o skvělý způsob, jak si nějakou hru okamžitě vyzkoušet a zjistit, jestli s ní má cenu trávit čas.

Tím ale možná vůbec nejzajímavějším výdobytkem bude možnost hrát na konzoli Xbox One hry určené pouze pro Xbox Series X|S. Jelikož na starý hardware nejsou kladeny víceméně žádné požadavky, budete si na svém dosluhujícím zařízení moct plnohodnotně zahrát například Microsoft Flight Simulator.

XCloud není vyloženě next-gen, nemůže slíbit víc než 60 FPS při 1080p, ale nezmlsaným hráčům na staré generaci konzolí by to stačit mohlo. V každém případě jde o skvělou zprávu a vítaný vánoční dárek pro všechny xboxaře se solidním internetem.