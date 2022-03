Elden Ring je nejúspěšnější novou herní značkou od The Division

16. 3. 2022 12:50 | Novinky | autor: Pavel Makal

Kdybyste mi v roce 2011 tvrdili, že se ze série Souls stane mainstream, s pobaveným úšklebkem bych si ťukal na čelo, protože něco tak náročného a nezvykle tajemného se přece masám nemůže líbit. Historie by mi to ale následně pěkně vytmavila. Elden Ring, další přírůstek do série od studia FromSoftware, za necelé tři týdny od vydání zvládl prodat 12 milionů kusů.

Tím se z něj stal nejúspěšnější launch nové IP od vydání kooperativní střílečky The Division z jara roku 2016 a obecně nejúspěšnější herní launch od loňského listopadového Call of Duty: Vanguard. V únoru si hra s přehledem pojistila pozici nejprodávanějšího titulu v Evropě a většině hlavních teritorií s výjimkou Německa, kde zvítězil Pokémon Legends: Arceus.

Zajímavé je i rozložení prodejů podle platforem. Největší kus koláče si ukouslo PC s 44 procenty, na druhém místě je PS5 s 27 procenty a na třetí příčce figuruje Xbox s 16 procenty. Poslední je verze pro PlayStation 4 se 13 procenty.

Elden Ring má na agregátoru hodnocení Metacritic pořád skvělých 96 bodů ze 100. V naší recenzi si hra odnesla devítku za úctyhodnou nálož obsahu, vytýkal jsem jí ale neschopnost odpoutat se od minulé tvorby studia.

zdroj: vlastní video redakce