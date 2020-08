29. 8. 2020 8:59 | Video | autor: Redakce Games.cz

V uplynulých sedmi dnech jsme si na nedostatek žhavých novinek nemohli stěžovat. Jestliže ale nemáte čas orientovat se v tom, co se zrovna kolem her točí, my vám to naservírujeme v pěti minutách. Tento týden se zásadní události točily kolem herních adaptací komiksů od DC, remaku Mafie, nového dílu Call of Duty nebo třeba mobilního Zaklínače. Příjemnou zábavu!