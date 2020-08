Rocksteady oficiálně představili Suicide Squad: Kill the Justice League

23. 8. 2020 9:28 | Novinky | autor: Pavel Makal

Včera jsme se dočkali odhalení kooperativní akce Gotham Knights od montrealského studia WB Games, není to ale všechno, co se herní budoucnosti univerza DC týká. Studio Rocksteady konečně ukázalo svůj nový projekt, o němž jsme dlouhé roky spekulovali a teprve nedávno se ukázalo, že ústředními hrdiny nebudou Superman nebo jiní hrdinové, bude to přesně naopak. Do rukou dostaneme partičku vyvrhelů ze Suicide Squad.

Suicide Squad: Kill the Justice League ve svém názvu sumarizuje tak nějak vše, co o hře potřebujete vědět. Čtyřčlenné komando ve složěné Harley Quinn, Deadshot, King Shark a Captain Boomerang se na pokyn Amandy Waller vydává do Metropolisu (toho času pod Brainiacovým útokem), aby zúčtovala s přístušníky Ligy spravedlnosti.

V traileru, který bohužel neobsahuje žádné záběry z hraní, se nakonec objeví i Superman, není to ale onen sympatický hrdina, který má vždy dost času na záchranu světa, daleko spíš budeme mít co dočinění s jeho zlou verzí. Zda toto platí i pro další členy hrdinského týmu a je to důvodem pro vyslání Sebevražedného oddílu na sebevražednou misi, to se dozvíme v budoucnosti.

Hru můžete hrát sólo nebo až se třemi dalšími kamarády v on-line kooperaci. Kreativní ředitel projektu a spoluzakladatel Rocksteady Sefton Hill v rozhovoru prozradil, že hra je pokračováním arkhamské série, na rozdíl od zmíněných Gotham Knights. Na její vydání si ale budeme muset ještě nějaký čas počkat, dorazit na naše obrazovky by měla až v roce 2022.