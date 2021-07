LongPlay – Hitman 3: Ve 14:00 zkusí své štěstí v Anglii Adam

30. 7. 2021 13:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Vaškovi se v Anglii minule zadařilo, připsal si maximum možných bodů, a dostal se tak do vedení. Adam bude mít dnes co dělat, aby jeho náskok 13:10 dorovnal nebo ho překonal. A mise Death in the Family není žádná procházka růžovou zahradou.

Celá taškařice se odehrává v obrovském venkovském sídle o několika patrech, kde není nouze o skryté místnosti. Cíl je sice jen jeden, ale o to náročnější může být se k němu dostat. Přijďte tak Adamovi pomoct a v živém vysílání v chatu na YouTube dnes ve 14:00 poradit, jak vyzrát na zákeřnou Alexu Carlisle.

Stejně jako minule a pokaždé, i tentokrát hrajeme systémem Hitman Roulette. Pravidla pro zabití cíle si pánové určují ruletou, a Alexa tak může skonat pestrou škálou způsobů. Stejně tak i tentokrát platí, že ukládání je zapovězeno, a tak stačí jediná chyba a Adam končí.

V rámci třetí sezóny LongPlaye jsme začali ještě dodatečným obsahem pro Hitmana 2, a podívali jsme se tedy jednou do New Yorku, dvakrát na Maledivy, pak už dvakrát do Dubaje a nakonec do Anglie. A pokud byste náhodou neměli co dělat a chtěli dohnat i všechny předchozí epizody, tady najdete odkaz na první sezónu a tady zase na druhou.