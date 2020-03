Vše, co víme Xbox Series X

Xbox Xbox Series X Windows Xbox One Xbox One X

17. 3. 2020: Microsoft odhalil kompletní parametry Xbox Series X a nabídl i záběry na vnitřnosti konzole. Next-gen bude mít 8jádrový procesor s 16 vlákny, 16 GB RAM, masivní GPU s výkonem 12 TFLOPS a SSD s kapacitou 1 TB, které bude navíc rozšiřitelné o další SSD ve speciálním slotu. GPU cílí na gameplay ve 4K při 60 FPS a podporuje ray tracing. Xbox Series X bude zpětně kompatibilní až po první Xbox a u vybraných her navíc dokáže převést původní obraz do HDR díky AI.

Jak bude nový Xbox vypadat a jaké ponese jméno?

Díky oficiálnímu představení už máme jasno v obojím. Nový Xbox se bude jmenovat Xbox Series X (asi aby těch X nebylo málo) a bude na poměry konzolí vypadat velmi netradičně.

zdroj: Xbox Wire

Design se radikálně vymyká tomu, na co jsme zvyklí. Plochý tvar předchozích generací je ten tam, Xbox Series X je kvádr se čtvercovou základnou, který je ve videu zobrazen na výšku. To může u některých uživatelů vzbuzovat obavy, zda se konzole vejde do stávajících obývákových sestav. Phil Spencer však potvrdil, že se při návrhu počítalo i s postavením naležato. Osobně bych ale tipoval, že kvůli komínovému efektu chlazení (teplo jde nahoru) bude nejlepší mít konzoli vertikálně.

Poslední oficiální tiskovky si troufly odkrýt design chystané konzole kompletně, a to i včetně uspořádání hardware uvnitř a možných konektorů. Na vše se můžete podívat v galerii.

Jaký bude mít Xbox Series X výkon a parametry?

Microsoft byl sdílný, co se hardwarových parametrů týče, takže v případě Xboxu Series X už nemusíme téměř nic odhadovat.

Srovnání parametrů next-gen konzolí Xbox Series X CPU 8 jader Zen 2 na taktu 3,8 GHz, v případě využití SMT (16 vláken) 3,6 GHz GPU 12,147 TFLOPS, 52 CUs na fixním taktu 1825 MHz Architektura GPU Custom RDNA 2 Paměť / šířka sběrnice 16 GB GDDR6 / 320bit Propustnost pamětí 10 GB @ 560 GB/s, 6 GB @ 336 GB/s Vnitřní úložiště 1 TB NVMe SSD, PCIe 4.0 Propustnost SSD 2,4 GB/s, s kompresí 4,8 GB/s Možnost rozšíření 1TB proprietární SSD karta Externí úložiště USB 3.2 pro externí disky Optická mechanika 4K UHD Blu-ray Drive

Xbox Series X ponese 8 jader Zen 2 s technologií SMT, což dělá celkem 16 procesorových vláken. Takt bude v případě varianty bez SMT 3,8 GHz, při 16 vláknech pak CPU poběží na frekvenci 3,6 GHz. Jen pro ilustraci, to je o 70–78 % výše než u procesoru AMD Jaguar v Xbox One X, a ještě jde o podstatně výkonnější a efektivnější procesorovou architekturu.

GPU bude mít 52 výpočetních jednotek, což je o 30 % více než momentálně nejvyšší model Radeon RX 5700 XT (ten má 40 CU) a cca o 44 % více oproti PlayStation 5 (36 CU). Při taktu 1825 MHz to dělá výsledných 12,147 TFLOPS. Na rozdíl od PS5 ale nebude frekvence grafického čipu varibilní, a jak vyšlo najevo, zůstane tak podstatně nižší. Je otázkou, co bude herním enginům a vývojářům více sedět – zda více výpočetních jednotek na nižším taktu, nebo naopak méně jednotek na vysoké frekvenci. To se dozvíme až po vydání.

Konzole bude mít k dispozici operační paměť GRRD6 o kapacitě 16 GB. Netradiční je ale její rozdělení. 10 GB poběží na rychlejší sběrnici s propustností 560 GB/s, zatímco zbylých 6 GB bude mít propustnost „jen“ 336 GB/s.



Rychlejších 10 GB bude sloužit primárně GPU, 6 GB bude vedeno jako „standardní“ paměť. Hry si budou moci adresovat až 13,5 GB paměti, vývojáři tak budou mít pro nejnáročnější operace 10 GB VRAM, zbytek herních dat pak půjde do 3,5 GB standardní paměti. Na operační systém konzole pak z celkových 16 GB připadne zbývajících 2,5 GB.

Stejně jako u PlayStationu vidí i Microsoft milník v osazení rychlého SSD disku. Půjde o NVMe SSD s kapacitou 1 TB napojené na sběrnici PCIe 4.0, které slibuje rychlost přenosu až 2,4 GB/s. Se započtením dalších optimalizací, jako je třeba hardwarový dekomprimátor textur či nové DirectStorage API, které snižuje režii přístupu k datům, pak propustnost stoupne až na 4,8 GB/s.

Konzole bude mít navíc možnost rozšíření o další 1 TB místa pomocí speciální SSD karty. Ta bude parametrově identická s interním diskem a bude se zapojovat přímo na linky PCI Express, tudíž půjde prakticky o zdvojnásobení dostupného úložiště konzole. Připojení externího disku bude také možné, Xbox kvůli tomu ponese konektor USB 3.2.

Výkonnostně cílí Xbox Series X na 60 FPS při rozlišení 4K, anebo až 120 FPS (rozlišení nespecifikováno). A to včetně vykreslování ray tracingu v reálném čase. Ten bude nový Xbox akcelerovat pomocí dedikovaných jader v grafické čipu podobně jako to mají grafické karty Nvidia Turing nebo jak s tím počítá PlayStation 5. Softwarově bude ray tracing fungovat na standardizovaném API DirectX Raytracing.

Jednou z důležitých věcí budou v nové generaci také optimalizace vedoucí k vyššímu výkonu. Xbox by měl podporovat Variable Rate Shading, zkráceně VRS. Technologie, kterou známe spíše z grafických karet Nvidia Turing, analyzuje obraz a určí místa, kde lze snížit míru zpracování (shading rate), aniž by to znamenalo nějakou ztrátu kvality obrazu. Teoreticky tak GPU přestane plýtvat výkonem na pixely, které uživatel neuvidí, a ušetří ho pro jiné operace.

Xbox Series X bude podporovat také rozlišení 8K, ale stejně jako u PlayStationu 5 to chápu coby podporu zobrazení (HDMI 2.1). Pokud v něm půjdou hrát hry, tak pravděpodobně jen nenáročné tituly, anebo přijde podpora později.

Společně s rozhraním HDMI 2.1 využije Xbox Series X i nové technologie. Kromě již známé adaptivní snímkové synchronizace (VRR, variable refresh rate), která synchronizuje obnovovací frekvenci displeje s výstupem grafického čipu, čímž zabraňuje trhání obrazu a zvyšování odezvy, to bude také Auto Low Latency Mode (ALLM) pro co nejvyšší odezvu ovládání a Dynamic Latency Input (DLI), což je optimalizace protokolu bezdrátového ovladače Xboxu, aby byl co nejvíce responzivní.

Microsoft prozradil i první softwarové vychytávky Xbox Series X. Jde předebším o sympatickou funkci Quick Resume. Ta umožní uspat a rychle probudit několik her naráz. Přepínání mezi tituly tak nebude vyžadovat jejich vypínání.

Jaká bude cena nového Xboxu?

O ceně dosud nepadly žádné konkrétní informace. Ale vzhledem k tomu, že GPU Xbox Series X bude mít podstatně více výpočetních jednotek než PlayStation 5, a tím pádem i potenciálně větší velikost čipu, bude jeho výroba dražší. Můžeme se tak dohadovat, zda to pro Xbox neznamená vyšší startovací cenovku. Ale je to pouze spekulace. Náklady na výrobu nemusí nutně implikovat vyšší koncovou cenu – jak už totiž víme z minulosti, výrobci konzolí jsou ochotní svá zařízení velkoryse dotovat.

Datum vydání Xbox Series X

Konzole další generace by měla dorazit na trh v období „Holiday 2020“, což ve Státech připadá na Vánoce a jejich nákupní sezónu začínající zhruba listopadem.

Bude next-gen Xbox zpětně kompatibilní s Xbox One?

Ano, a nejen to. Microsoft cílí na „zpřístupnění obsahu všech čtyř generací“. To znamená, že zpětná kompatibilita her bude zahrnovat nejen (stále) aktuální generaci Xbox One ale i všechny předcházející až po originální Xbox.

Díky výkonu navíc bude možné hry efektivně upscalovat, minimálně ty z předcházející generace, které běží na stejné architektuře jako budoucí konzole. Microsoft uvedl jako příklad Gears of War Ultimate Edition, jehož rozlišení stoupne z původních 1080p (Xbox One) rovnou na 4K. Ačkoli původní vývojáři nemusí do procesu nijak zasahovat, ne všechny hry budou pro novou generaci vylepšeny, podle vyjádření počítá Microsoft pro začátek s nějakým výběrem titulů.



Druhým vylepšením starších her bude implementace HDR i přesto, že původní tituly s touto technologií ještě nepočítaly. Postará se o to algoritmus umělé inteligence, který podle zástupců firmy dokáže převést obsah SDR do HDR.

Xbox Series X také neztratí diskovou mechaniku (půjde o 4K UHD Blu-ray Drive), zachovány budou uživatelské účty včetně postupu ve hře, achievementů i přátel. Kompatibilní bude i příslušenství z Xbox One.

Pro zákazníka je rovněž pozitivní iniciativa nazvaná Smart Delivery. Díky ní bude jedna verze hry fungovat na aktuální i budoucí generaci Xboxu. Nebude tak nutné titul pořizovat dvakrát podle toho, na jaké generaci zrovna hrajete. Hra by se přitom měla automaticky nastavit na co nejlepší kvalitu podle Xboxu, na kterém ji spustíte.

Jaké hry (a exkluzivity) byly pro Xbox Series X oznámeny?

První potvrzenou hrou pro nový Xbox je Halo Infinite. Hra bude doprovázet uvedení Xbox Series X na trh. V rámci představení Xboxu na Game Awards oznámil Microsoft také další díl Senua's Saga s podtitulem Hellblade II.

Na novou generaci konzolí se podívá i trojice her Ubisoftu, jak potvrdil sám CEO společnosti ve vyjádření pro investory. Jde o Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine a Gods & Monsters.

Další ohlášenou hrou pro next-gen je akčně stealthová adventura ze světa Pána prstenů The Lord of the Rings: Gollum.

Posledním kouskem pro nové konzole se staly závody WRC 9, které by kromě Xbox Series X měly vyjít i na PS5.

Co se exkluzivit Xboxu týče, do nich se Microsoft příliš nehrne. Zástupci společnosti se nechali slyšet, že první dva roky životnosti nové konzole nebudou first party studia vyvíjet exkluzivně pro Xbox Series X, nýbrž nové tituly budou podporovat i starší generaci Xbox One (a potenciálně tak i PC).

Budou v nové generaci opravdu dvě konzole Xbox?

O existenci dvou verzí konzole se spekulovalo snad už od prvních informací o nové generaci, nicméně po prezentaci Microsoftu na Game Awards 2019, kde společnost představila pouze jedno zařízení, se očekávání trochu zchladila. Stejně tak tomu bylo i v případě budoucích tiskovek, kde se prezentovala vždy jen jedna konzole, dnes už známá pod názvem Xbox Series X.

Starší zprávy (ještě z prosince 2019) nicméně mluvily o tom, že kromě Xboxu Scarlett (nynější Series X) je ve hře ještě méně výkonná varianta s kódovým názvem Lockhart. Ta by měla nabídnout hrubý výkon asi jako PlayStation 4 Pro a oproti Xboxu Series X by měla postrádat blu-ray mechaniku. Lockhart by ale zase měl být pochopitelně cenově dostupnější. Logicky zněly i spekulace, že by šlo především o zařízení pro streamování her xCloud, se kterým má Microsoft také velké plány.

Mimochodem, jakmile by existovaly konzole dvě, začínal by dávat smysl i název „Series X“. Nic z toho ale Microsoft dosud nepotvrdil, proto berte tyto odstavce pouze jako dohady.

Jak bude vypadat nový ovladač Xbox Series X?

Nový Xbox Wireless Controller se nedočká žádného překotného redesignu. Přebírá vzhled d-padu z aktuálního ovladače Xbox Elite a má jedno tlačítko navíc: Share. Ano, po vzoru PlayStationu bude mít Xbox samostatný button pro zachycení screenshotů a videí a jejich snadného sdílení.

Nový ovladač by měl být kompatibilní nejen s Xbox Series X, ale také se stávající generací Xbox One a počítači s operačním systémem Windows 10.

Jak to vypadá s xCloudem a streamováním?

Streamování je pro Microsoft velká věc. xCloud, jak svůj projekt společnost nazývá, je momentálně ve fázi uzavřeného preview. Technologicky jde o streamování her do jakéhokoliv zařízení (s patřičnou softwarovou výbavou) ze serverů Microsoftu. Tedy něco jako Stadia nebo podobné konkurenční služby. Ke svému chodu nevyžaduje konzoli Xbox.

Alternativou je v případě Microsoftu ještě takzvaný Xbox Console Streaming. Ten je naopak založen na streamování her, které máte nainstalované na vaší domácí konzoli.