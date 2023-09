Srpnové recenze na Games.cz: Od desíti k pěti

1. 9. 2023 13:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

V žádném případě si nemůžeme stěžovat, že by druhá polovina léta byla skoupá na skvělé hry. Vždyť jen v srpnu jsme udělili dvě absolutní hodnocení. Podívali jsme se do špičkového fantasy Forgotten Realms v Baldur's Gate III, do nádherně zpracovaného vesmíru ve Starfieldu, i na remasterovanou starší pecku Quake II. Na své si zkrátka přišli milovníci RPG, stříleček, taktických strategií i narativních adventur.

„Mnohovrstevnatá a bohatá záležitost plná tajemství, radosti z jejich objevování, svobody při volbě herního stylu, ohromné znovuhratelnosti a náročného, ale zábavného boje. Výtku lze vznést k nezajímavým pasivním skillům a nepřátelům objevujícím se v zádech, ale opravdový nedostatek počítačové verze je prakticky jediný: Optimalizace,“ soudí o kooperativním RPG Jan Slavík.

zdroj: Gunfire Games

„Pestré barvičky a vůně koření nedokázaly dost otupit mé smysly, abych si nevšimla nedokonalostí, které Venba má. Nesympatické postavy, plytké konverzace a příběh postrádající hloubku celou hru snižují o několik stupňů níž, než kde měla ambice být. Díky krátké herní době se ale za jeden až dva večery můžete dozvědět něco nového o indické kultuře a uvařit spoustu receptů, u nichž si při virtuální přípravě snadno poslintáte ovladač či klávesnici,“ píše v recenzi Kateřina Anna Hurtová.

zdroj: Visai Games

„Dave the Diver je překvapivě skvělá hra. Krásný pixel art doprovází hromady aktivit, které sice nejsou nijak hluboké, ale zabaví. Podivný svět pod hladinou Blue Hole vás okouzlí a budete ho chtít prozkoumávat hlouběji a hlouběji. Postavy vás pobaví a úkoly od nich zaujmou. Hra párkrát zaškobrtne v tempu, ale to je snadné jí odpustit, protože jinak na vás valí hromady obsahu, který vám nedovolí vydechnout. Dave the Diver je prostě svěží a originální, udělaný s láskou,“ pochvaluje si Michal Krupička.

zdroj: Mintrocket

„Sympatické a s láskou tvořené budování střední školy. Co do technického stavu sice nemá čistý štít, několika aspektům by slušelo hlubší zpracování a hráči vyžadující nemilosrdnou výzvu odejdou s prázdnou, ale všichni ostatní si mohou užít kombinaci zábavného stavění, kouzelné atmosféry a většinou adekvátně komplexního managementu,“ hodnotí v recenzi Jan Slavík.

zdroj: PM Studios

„Interaktivní muzikál Stray Gods se na první pohled může zdát jako obyčejná vizuální novela, ale opak je pravdou. Oslní vás nejen skvěle napsanými postavami, se kterými budete sdílet smích i slzy, ale i vynikajícím dabingem a zpěvem hvězdného obsazení herních veteránů. Hlavní devízou je však důmyslný systém interaktivních písní, kde každá skrývá nespočetné množství variant mísících žánry, nálady a atmosféru,“ vychvaluje netradiční mix žánrů Jakub Špiřík.

zdroj: Humble Games

„Atlas Fallen je hra z jiné doby a k úspěchu jí chybí výraznější tvář a více nápadů. Přesto nabízí aspoň zábavné souboje a příjemný pohyb po světě. Od zkušených vývojářů je to ale trochu málo,“ vytýká v recenzi Pavel Makal.

zdroj: Deck13

„V podstatě dokonalý zástupce svého subžánru a jeho současný král. Sebejistý, špičkově navržený, nádherný a bez hluchých míst. A navíc ještě dokáže skrze chytře implementované prvky jiných žánrů posouvat ten svůj o kus dál,“ uděluje absolutní známku Adam Homola.

zdroj: vlastní video redakce

„Klasické RPG dovedené k dokonalosti. Skvěle napsané, plné živoucích postav, neuvěřitelně svobodné, podpořené výbornými mechanikami převzatými z Dungeons & Dragons. Občas toho na vás navalí až moc, jindy vás úplně nestíhá sledovat, ale i tak je to přelomový, nezapomenutelný úspěch a jednoznačný kandidát na hru roku,“ vynáší do nebes další desítkovou hru Václav Pecháček.

zdroj: vlastní video redakce

„Blasphemous 2 má všechno, co by správná metroidvanie měla mít, a ještě něco navíc: Nesmlouvavou obtížnost, údiv z objevování, epické souboje s bossy a bezkonkurenčně imaginativní svět. Takže vlastně ani nevadí, že nejde o zásadní evoluci od předchozího dílu,“ říká o dalším díle religiózní metroidvanie Jakub Malchárek.

zdroj: The Game Kitchen

„Gord mohl být moc příjemnou, budovatelskou survival strategií, kdyby, kdyby, kdyby… Zkrátka a dobře se to moc nepovedlo, vyprávění postrádá smysl, herní náplň je repetitivní, „těžká“ rozhodnutí nemají reálný dopad, prakticky nic tu nepřetrvává mezi scénáři a jako hráč se musíte až moc starat o věci, které jsou v jiných hrách automatické. Na hře je nejzajímavější její svět a folklór, s nímž se ale v rámci scénáře zase tolik nepracuje,“ neskrývá rozčarování Patrik Hajda.

zdroj: Team17

„Nebýt počáteční nestability při vydání a faktu, že přechody mezi dimenzemi nebyly tak hladké jako na PS5, neváhal bych zopakovat maximální hodnocení. I tak se ale jedná o fantastickou jízdu, kterou všem PC hráčům ze srdce přeji zažít,“ říká o PC portu roztomilé hopsačky Pavel Makal.

zdroj: vlastní video redakce

„Místy designově neohrabaná, ale přesto v jádru zábavná střílečka v pěkném prostředí, se zajímavým zasazením, povedeným průzkumem a parádní hudbou. Cestě k vyšším příčkám však brání žalostný technický stav a fakt, že hraje až moc na jistotu,“ vytýká kouzelnické střílečce Jan Slavík.

zdroj: Ascendant Studios

„Remaster druhého Quakea si užijí především nostalgici a tolerantní nováčci. Když přivřete oči nad tím, že v některých částech hra působí zastarale či repetitivně, dostanete neskutečně zběsilou akci ve vrcholné formě. Takhle by měl vypadat remaster legendy, věrný s nadupaným obsahem, a to jak starým, tak novým, který ctí původní základy,“ tetelí se v záplavě nostalgie Zbyněk Povolný.

zdroj: Bethesda Softworks

„Starfield je bezkonkurečně rozsáhlá a obsáhlá space opera. Byť se hraje příliš podobně jako předchozí hry Bethesdy a průzkum planet je nudný, zabaví zajímavými příběhy a vypadá skutečně nadpozemsky,“ hodnotí epické RPG Jakub Malchárek.

zdroj: vlastní video redakce