Dave the Diver – recenze podmořského klenotu

7. 8. 2023 18:00 | Recenze | autor: Michal Krupička

Když si ležíte na pláži, užíváte si koktejl a zavolá vám starý známý s pozvánkou na suši, dvakrát se rozmyslete. Pokud je to pozvánka na suši k neprobádané díře v moři, které se říká prostě Blue Hole, možná se rozmyslete třikrát. A jestli je váš kamarád známý pašerák s pochybnou minulostí a už nejednou vás dostal do problémů, rovnou ho pošlete do háje.

Když se ale tohle přihodí Davovi, láska k jídlu a naivita zvítězí, sedne do letadla a vydá se na dobrodružství, na které nezapomene. No a vy taky ne, protože Dave the Diver je jedno z nejpříjemnějších překvapení tohoto roku a dost možná o něm uslyšíme i při vyhlašování nejlepších her roku.

Dave potápěč

Hra na začátku vypadá vcelku jednoduše. Chcete dostat suši? Budete muset využít svého potápěčského umu a s harpunou se vydat do hlubin. První, co vás praští do očí, je krásné a idylické prostředí zdejších vod. Sluneční paprsky protínají hladinu, v průzračné vodě uhánějí hejna ryb, všude je hromada vegetace a do uší k tomu hraje příjemně relaxační hudba. Člověk si říká, jestli si právě nepustil nějakou předělávku Abzû.

Dave the Diver se chlubí jedním z nejhezčích pixel artů, jaké jsem za dlouhou dobu viděl. Je detailní, atmosférický, a i když většinu hry uvidíte z boku, nebojí se občas perspektivu změnit. Ryby vypadají jako živé, všechno se hýbe, jak má, a když se podíváte na rozkostičkované suši, stejně se vám začnou zbíhat sliny.

Lovení ryb je v jádru jednoduché: Namíříte harpunu, čas se zpomalí, vystřelíte a v krátké minihře budete drtit klávesy podle toho, co se na obrazovce ukáže. Kdy se zadaří, ryba je vaše. Každá něco váží, a jakmile si Dave naplní kapsy, může vyrazit k hladině nebo jednomu z míst, odkud si může přivolat potápěčský zvon a odnést si úlovek.

Kromě toho vás bude limitovat ještě vzduch. Pokud by došel, je po vás. A neslouží jen jako časomíra, ale i životy. Pokud vás něco pod vodou zraní, ubyde vám prostě část obsahu láhve. Naštěstí je po dně rozesetých dost sudů na doplňování zásob, a tak vás častěji z vody dostane právě obsah vašeho batohu.

Ať se tak či onak dostanete na hladinu, čas se posune do další denní fáze. Ty jsou tři, ráno, podvečer a večer. První dvě se od sebe vlastně neliší. Večer ale přichází další hlavní herní náplň.

Dave číšník

Branco Sushi je restaurace, kterou si otevřel kulinářský génius… Branco. Dave dostane za úkol mu pomoci. Jednak bude obstarávat ryby, ale po nocích taky musí dělat číšníka a manažera. Noční fáze obvykle začne tím, že ze surovin, které jste nasbírali přes den, poslepujete dohromady menu. Pak otevřete a dovnitř se začnou valit hosté. Branco chystá vybrané pokrmy podle toho, co si zákazníci zamanou, a vy je musíte stíhat roznášet.

Občas si někdo objedná pití a v minihře je potřeba mu nalít správnou dávku nápoje. Jindy se objeví talíře, které je potřeba uklidit, nebo začne docházet wasabi, které musíte doplnit. Je to vlastně jednoduchá minihra, která by ale klidně vystačila na celou mobilní hru.

Na konci večera dostanete hodnocení, peníze podle obsloužených lidí a Artisans Flame, který slouží k objevování nových druhů pokrmů. Tady vás hra nenechá experimentovat: Obsahuje jen předpřipravené recepty, ale zase jsou jich spousty a u žádného nechybí popis, co je jídlo vlastně zač.

zdroj: Mintrocket

To jsou tedy dvě hlavní herní činnosti. Není to málo? Přesně na to jsem se sám sebe ze začátku ptal. Jedna z předností hry je ale v tom, jak vás trochu vodí za nos. První dny se tváří jako hezká hříčka, která by zabavila na pár hodin a odnesli byste si z ní vzpomínku tak na pěkný pixel art a geniálně zpracované a vtipné animace, kdy Branco připravuje suši a vypadá u toho jako nejepičtější samuraj říznutý s anime hrdinou. Jenže pak se Dave začne rychle seznamovat s opravdu početným ansámblem nových tváří.

Dave kamarád

Velice brzy totiž u lodi, ze které se potápíte, začnou zastavovat čluny, šlapadla a další prostředky vodní přepravy a většinou přivezou někoho, kdo vám chce něco říct. Doktor, který bude chtít vyšetřovat pozůstatky civilizace mořských lidí, sběratel karet, který vypadá jako ošuntělá verze Ashe Ketchuma z Pokémonů, nerdský anime milující konstruktér zbraní a spoustu dalších.

Jde o veskrze o zajímavé a dobře napsané postavy, ale taky o lidi, kteří do hry přinášejí nové a nové mechaniky nebo úkoly. Začne to tím, že potřebujete najít vstup do potopené síně mořských lidí. To vás nutí se dostat do větší hloubky. V mobilu si odemknete iDiver, aplikaci na vylepšování za peníze ušetřené z provozu restaurace, díky kterým si můžete zlepšovat, do jaké hloubky se můžete potopit, kolik toho unesete, jak dlouho pod vodou vydržíte a jaké poškození dává vaše harpuna.

Jak se potápíte, nacházíte v bednách jednorázové předměty, jako jsou vodní skútry a extra lahve se vzduchem. Obsahují ale i zbraně na blízko, takže můžete vyměnit základní nožík třeba za baseballovou pálku, katanu nebo pískací gumové kladívko. Stejně tak můžete najít hroty pro harpunu: elektrický, uspávací, ohnivý a další.

Všechno, co na mořském dně seberete, vydrží na jednu výpravu... Až na palné zbraně. Brzy se totiž budete muset bránit agresivním (pa)rybám a jak zjistíte, na žraloka je nejefektivnější brokovnice. Jakmile najdete v bednách tři exempláře jedné a té samé zbraně, stačí zavolat chlapíkovi přes zbraně a on vám ji za nějaký ten peníz a dostatek surovin vyrobí. Pak už se jí můžete vybavit před samotnou výpravou do hlubin a mít ji vedle harpuny natrvalo.

Nevyplatí se ale hrát tuhle hru jako podmořského Dooma, to fakt ne. Úlovek má totiž jednu až tři hvězdy. Jednu, když seberete rybu mrtvou, dvě za chycení harpunou a tři, když ji chytíte živou, tedy obvykle uspanou nebo svázanou v síti. Ovlivňuje to, kolik masa z ní dostanete, a tedy kolik jídla připravíte. Zároveň ale také, jakou sběratelskou kartičku dostanete. Dave si totiž rychle otevře telefonní aplikaci, která zaznamenává ryby, které chytil, a podle toho, v jakém stavu jsou, dostává karty v různé raritě. Chcete je chytit všechny v nejvyšší kvalitě? Je čas vytáhnout uspávací pistoli nebo právě gumové kladívko a vrhnout se do hlubin.

Tím to nekončí. Na zdejší verzi Instagramu dostáváte palečky nahoru od hostů, což vám umožňuje společně s dalšími podmínkami zvedat úroveň restaurace, a tím odemykat nové pokrmy, zatímco vylepšujete ty stávající, plníte vedlejší fetchquesty pro zdejší ekologickou frakci, chodí k vám VIP hosté, kteří mají konkrétní chutě, pořádají se tematické události, na které potřebujete specifické pokrmy a kde můžete vydělat balík, pokud se na ně připravíte... Uff, už je toho celkem dost, nemyslíte?

Ne. Ne, není. Víte, jak jsem říkal, že škrábeme po povrchu? Pořád to děláme.

Dave hrdina

Z předchozích odstavců vám mohlo dojít, že Dave se nebere úplně vážně. Jeho svět je trošičku bizarní a milým způsobem vtipný. Postavy nevtipkují o prdění pod vodou, spíš vám prodávají popkulturní reference, podivnosti Blue Hole a spoustu dalších věcí s takovou přesvědčivostí, že vás to prostě bude bavit.

Hlavně ale možná dostanete něco, co úplně nečekáte: Máte před sebou totiž minimálně třicet hodin dlouhou příběhovou kampaň s hlavními i vedlejšími úkoly, sbíráním lepších předmětů, učením se novým věcem a souboji s hlavními i vedlejšími bossy, kteří si mechanicky nezadají z těmi z klasických akčních her. Je zatraceně těžké si to představit, když hru poprvé vidíte, nakonec to ale sedí úplně skvěle.

zdroj: Mintrocket

Může za to hlavně jedna věc, a tou je rozmanitost celého zážitku. Oblasti, do kterých se potápíte, nejsou úplně náhodně generované, ale střídá se jim několik rozložení, díky čemuž jednotlivé návštěvy podvodních míst nebojují s monotónností. Příběh je většinu času zábavný a příjemně oddechový. Jeho hlavní síla je v tom, co před vás tvůrci všechno hodí: Najednou unikáte pirátům na lodi, pak se plížíte podvodní základnou, dostanete se do rytmické minihry, vizuální novely... Tvůrci se prostě nebojí použít nějakou mechaniku jednou jedinkrát, když se jim do dané situace hodí.

Nejde ale jenom o bláznivé minihry, hra na vás téměř pořád sype nové herní mechaniky. Nudí vás honit ty samé ryby? Dorazí rybí farma, kde si úlovky můžete nechat pasivně množit. Přijde vám, že už nevíte, co se surovinami, které nacházíte na mořském dně? Dostanete vylepšování zbraní s mnoha rozvětvenými stromy několika možných cest, které mění efekty i vzhled. Nebaví vás pořád běhat po place v restauraci? Najmete si obsluhu a kuchaře, kteří zrychlí vaření a budou jídla nosit sami. Navíc je můžete za peníze nechat vzdělávat, to jim zvedá dovednosti a učí se nové perky. A aby to nebylo málo, každý zaměstnanec vypadá jinak a má svůj charakter. Díky tomu vytvoříte takřka rodinné prostředí jedné restaurace, o kterou pečujete.

Otevře se i pole na pěstování zeleniny a rýže, noční rybolov, který sice ukousne něco z výdělku kvůli kratší provozní době, ale najdete speciální ryby a hlavně nepovinné bossy. Budete fotit vzácné ryby, chytat podivná stvoření pro víkendový magazín, hrát pexeso, účastnit se závodů mořských koníků… Prostě je toho strašně moc. Ve hře je pořád co dělat a nenechá vás vydechnout. A hlavně vás pořád zvládá překvapovat. Sakra, dostanete na mobil Tamagotchi, které by obstálo jako samostatná hra!

Nezmiňuju všechno a hlavně nechci vysvětlovat, jak se k těm věcem dostanete. Většinou to totiž stojí za vlastní prožití a je dobré se do Dave the Diver ponořit s tím, že víte co nejméně.

Se všemi těmi aktivitami jde pochopitelně ruku v ruce jeden nešvar: Hodně z nich by mohlo být o něco hlubších. Jenže v jádru je Dave the Diver vlastně pořád tak trochu relaxační hra. Nesnaží se vás trestat za to, co děláte. Pochybuji, že se někomu povede zkrachovat, zaseknout se na dlouho u nějaké hádanky, které občas potkáte, nebo si prostě obecně nevědět rady. Což je dobře, jen nečekejte simulátor potápěče, manažera nebo kuchaře, který by byl extrémně hluboký.

Taky mi přišlo že mě hra občas až moc drží za ruku a snaží se plánovat, co budu zrovna dělat. Jasně, můžu si plavat, kam mi to jen vybavení dovolí, lovit a vařit, co si zamanu, ale chci třeba pokračovat v příběhu? Tak to musím prostě čekat, až mi nějaká postava zavolá. To se může stát až po jiném příběhovém eventu, který přijde dejme tomu za další tři dny, ale reálně se na něj stihnu připravit během jediného. Další dva tak strávím potápěním, lovením ryb, ale vlastně celkem zbytečně. Jasně, naberu nějaké materiály, možná něco vylepším, ale hlavně v poslední třetině hry umí být tyhle dny celkem repetitivní záležitostí. Pokud navíc budete chtít na maximum vylepšit všechny věci, které hra nabízí, máte před sebou solidní grind.

Dave učitel

Na druhou stranu z celého zážitku dýchá láska ke hrám a nápaditost. Je taky vidět, že autoři téma rybolovu a suši milují. Přestože se kolem vás dějí občas věci, které nejsou úplně realistické, v jádru je Dave vlastně encyklopedií podmořského života. Dobře, možná trochu přeháním, ale kostičkové ryby vypadají jako své skutečné protějšky a navíc s každou získanou sběratelskou kartou vás hra obdaří několika řádky textu o daném živočichovi.

To samé platí o suši. Ryby, postupy, vzhled, většina je založená na skutečných jídlech. Nemluvě o tom, že v rámci jedné minihry si přípravu pokrmu vyzkoušíte a to, jak ve zdejším pixel artu vypadá porcování ryby, příprava tempury a další kroky, by sedělo do kuchařské hry úplně bez problémů. Ve skladišti restaurace ostatně najdete všechno od sójové omáčky přes řasu až po miso pastu a ani k surovinám nechybí popisky, na co se doopravdy používají.

Dave frajer

Dave the Diver je hra mnoha tváří. První chvíle vás možná nechá na pochybách, jen aby vám v následujících desítkách hodin ukázala, že je plná nápadů a nebojí se dělat psí kusy s žánrem i tématy a chrlit na vás další a další novinky vlastně po celou herní dobu. Což je vzhledem k tomu, že ji dřív než za 30 hodin nejspíš nepokoříte, doopravdy výkon.

K tomu překládá dobré postavy, humor a neskutečnou hravost na každém kroku. Občas zaškobrtne v tempu, někdy si pomyslíte, že by mechaniky mohly být hlubší nebo že by něco šlo získat trochu snáz. Přesto se ale opět ponoříte do hlubiny nebo stoupnete za bar a budete se neskutečně bavit.