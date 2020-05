Přehled všech letošních digitálních událostí nahrazujících E3

- Téma autor: Patrik Hajda

Letošní rok může být tím nejzásadnějším v historii pořádání herních veletrhů. Virus nám znemožnil shromažďování, takže se pořadatelé uchylují k digitálním prezentacím svých plánovaných programů. Není těžké si domyslet, že jde o mnohem levnější způsob představení her a nedivili bychom se, kdyby nešlo jen o dočasnou proměnu, ale nový trend v pořádání výstav. E3 letos vůbec nebude, ale zato se můžete těšit na spoustu menších digitálních událostí. A protože už jich je opravdu dost, jistě přijde vhod jejich kompletní chronologický seznam.

State of Play(Station)

4. června (nepotvrzené)

Víme, že v nadcházejícím čísle časopisu PlayStation Magazine, které vyjde na přelomu května a června, budou představené hry pro PlayStation 5 a dává proto smysl, aby se v blízkosti této události uskutečnil další State of Play, možná nazvaný příhodněji State of PlayStation, který by nám konečně pořádně představil chystanou konzoli. Zatím jde jen o spekulaci.

Guerrilla Collective

Od 6. června do 8. června

Guerrilla Collective spojuje desítky indie studií, která se napříč třemi dny podělí o své novinky. První den akce se bude věnovat čtyřem tiskovým konferencím (viz níže), druhý den mají rovněž probíhat tiskové konference a třetí den bude věnován živému hraní demoverzí některých her a rozhovorům s vývojáři.

Guerrilla Collective Live

6. června od 19:00 | odkaz

Tři dny plné her zvané Guerrilla Collective otevře stream Guerrilla Collective Live, který zatím nemá specifikovaný program, ale půjde v něm o hry výše zmíněných indie studií. Zatím byl oznámený jen moderátor Greg Miller z youtubového kanálu Kinda Funny.

Paradox Interactive

6. června od 20:30 (30 minut)

Svou troškou do mlýna přispěje studio Paradox Interactive, které si posvítí na hry ve vývoji pod svými křídly. Nabízí se Cusader Kings 3, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 nebo třeba Empire of Sin.

The PC Gaming Show (PC Gamer)

6. června od 21:00

Hned po Paradoxu proběhne tradiční PC Gaming Show herního webu PC Gamer, který se zatím nepochlubil svým programem, ale v minulosti se mu dařilo ukrást pro sebe nová oznámení a trailery. Tak snad tomu letos nebude jinak.

Future Games Show (GamesRadar+)

6. června od 23:30 (60 minut)

Velmi nabitý 6. červen zakončí nový stream webu GamesRadar+, který slibuje exkluzivní trailery, nová oznámení a podrobná představení velkých i malých her pro současné i nadcházející konzole. Vzhledem k tomu, že GamesRadar+ spadá pod stejného majitele jako PlayStation Magazine, je jistá šance, že se dočkáme představení her pro PlayStation 5, které slibuje výše zmíněný časopis.

Steam Game Festival Summer Edition

Od 9. do 14. června

Steam v létě zopakuje svůj jarní festival, jehož předností je možnost vyzkoušet si desítky menších her v časově omezených demoverzích. Půjde o hry, které vyjdou nejpozději do jednoho roku.

Inside Xbox (20/20)

10. června (nepotvrzené)

Microsoft přislíbil každý měsíc vysílat jeden díl pořadu Inside Xbox až do vydání Xboxu Series X (tuto sérii nazval Xbox 20/20). První takový pořad proběhl 7. května a odhalil spousta nových trailerů her, které vyjdou mimo jiné na nové konzoli. Něco podobného můžeme očekávat i od dalších dílů, přičemž ten další by se podle spekulací mohl odvysílat 10. června.

Night City Wire

11. června

CD Projekt RED sice vůbec nespecifikoval, co můžeme čekat od jeho streamu nazvaného Night City Wire, ale není těžké si domyslet, že uvidíme materiál spojený se Cyberpunkem 2077 původně plánovaný na E3. Možná další půlhodinka z hraní? Nový trailer? Detaily o hratelnosti? Nechme se překvapit.

EA Play Live 2020

12. června od 1:00

EA potvrdila svou vlastní digitální show, u které nám nezbývá než doufat, že bude o několik řádů lepší než loňská zoufalost. O přítomných titulech se zatím můžeme jen dohadovat. Nabízejí se různé sportovní hry, nové informace o Anthem nebo například oznámení nových Need for Speed.

Play For All (GameSpot)

Několik týdnů v červnu

I web GameSpot se rozhodl uspořádat vlastní proud novinek natažený dokonce na několik týdnů. Novináři se spojili s iniciativou Guerrilla Collective a největšími světovými studii, aby ve svých videích mohli přijít s ještě dalšími novinkami. Zároveň budou v průběhu celé akce vybírat finance pro boj s COVID-19.

Summer of Gaming (IGN)

Červen

I web IGN si udělá vlastní show s účastí studií jako Blizzard, Ubisoft, Bloober Team, CD Projekt Red, 2K, Square Enix, Amazon, THQ Nordic a dalších. Novináři by měli přinést dojmy z demoverzí, které si sami vyzkoušeli, ukázat záběry z hraní nových her a podobně.

Ubisoft Forward

12. července od 21:00

Už i Ubisoft vyrukoval se svým plánem digitální „výstavy“. Jmenuje se Ubisoft Forward a je to opět vše, co v tuto chvíli víme. Nicméně asi můžeme počítat s přítomností Assassin’s Creed Valhalla, mohli bychom se dozvědět víc o Watch Dogs Legion a Gods & Monsters, byli bychom rádi za nového Splinter Cella a Prince z Persie, ale to jsou spíš dětské sny. No a co ty prokleté Skull and Bones?

Inside Xbox (20/20)

Červenec

V červenci proběhne další z plánovaných měsíčních streamů Xboxu, přičemž tento konkrétní by měl být ze všech nejdůležitější. Microsoft na něm totiž představí nové hry svých vlastních studií. Mohly by jimi být kousky jako Senua’s Saga: Hellblade II, Age of Empires IV, nová Forza, a budeme-li hodně optimističtí, tak možná i dlouho spekulované Fable.

Gamescom Digital

24. srpna

O Gamescomu nevíme nic jiného než to, že bude digitální a bude ho uvádět Geoff Keighley, pořadatel The Game Awards a Summer Game Festivalu, viz níže. Gamescom většinou přebírá novinky z E3 doplněné o další čerstvý materiál, ale bůhví, jak tomu bude letos.

Summer Game Fest

Od května do srpna

Pořadatel The Game Awards Geoff Keighley letos rozjíždí první ročník letního festivalu táhnoucího se napříč čtyřmi měsíci. Ještě pořádně nevíme, o co přesně půjde, ale tento festival zastřešuje různé jiné události jako Gamescom a Steam Game Festival Summer Edition.

Devolver Direct 2020

Bez data

Na bláznivé video Devolveru se nejde netěšit. Člověk se toho možná nedozví tolik o samotných hrách, ale od plic se zasměje šílenostem, kterých se tahle partička skutečně nebojí. Ani letos nepřijdete o jejich originální prezentaci, ale sami ještě nevědí, kdy ji odvysílají.