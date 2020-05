Následující čtyři měsíce poběží Summer Game Fest plný nových oznámení a hratelných ukázek

- Novinky autor: Patrik Hajda

Geoff Keighley každou zimu tradičně pořádá velkolepé The Game Awards, které nejsou důležité jen z hlediska ocenění her, ale i nových oznámení. Stejný novinář se rozhodl vynahradit zrušené letní události jedním dlouhatánským plně digitálním festivalem Summer Game Fest. A je se na co těšit.