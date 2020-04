Těšili jste se na E3? Steam místo ní uspořádá herní festival

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Už máme shora potvrzené, že letošní E3 neproběhne ani fyzicky, ani digitálně, a zatím se jen malá část naplánovaných účinkujících vyjádřila k streamování své vlastní show. Steam ale jako první přichází s konkrétní náhradou, která proběhne v dnech, kdy se měla konat E3. Těšte se na další Steam Game Festival.

Není to tak dávno, kdy Steam uspořádal jarní edici herního festivalu, v jehož rámci jste si mohli vyzkoušet desítky chystaných indie her. Takovou možnost vždy uvítají hráči, ale festival pomohl i malým vývojářům, kteří se díky němu zviditelnili a nasbírali tolik potřebné wishlisty (více v zajímavém, podrobném článku od Simona Carlesse na Gamasutře). A to samé vás, nás a je čeká v létě.

Letní edice Steam Game Festivalu proběhne ve dnech od 9. do 14. června a nabídne časově omezené demoverze a krátké hratelné ukázky z her, které vyjdou nejdéle do jednoho roku, tedy do léta 2021. Seznam her zatím nebyl zveřejněný a můžeme se pouze domýšlet, zda opět půjde o menší projekty a zda se vrátí hry z předešlého festivalu.

Pokud patříte mezi vývojáře, jejichž hra vyjde do jednoho roku a jste schopní dodat její demoverzi Steamu do 15. května, pak se hlaste do 24. dubna zde. Vy ostatní si můžete tak akorát nastavit upomínku na holé oficiální stránce festivalu, aby vám v případě ztráty paměti neutekl (ale my vás o jeho zahájení stejně budeme informovat).

Kromě Steamu můžete v době E3 počítat s Microsoftem, který plánuje digitální prezentaci své show, Devolver rovněž vytasí nějaké parádně ujeté video, proběhne i PC Gaming Show, zatímco Ubisoft a EA své digitální prezentace ještě přímo nepotvrdili, ale uvažují o nich.