Steam mění způsob aktualizací a radí, jak nakládat s vytížením domácí internetové sítě

- Téma autor: Patrik Hajda

Kvůli koronaviru spousta populárních online služeb a poskytovatelů internetu zjišťuje, že nemá dostatečné kapacity na masu lidí, která najednou tráví volné chvíle doma koukáním na videa a stahováním her. YouTube s Netflixem už podstupují kroky pro ulehčení datovým tokům, PlayStation Now také pomáhá s omezením stahování a svou troškou do mlýna přispívá i Steam.