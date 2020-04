Nové hry pro PlayStation 5 budou odhaleny nejpozději na přelomu května a června

PlayStation 5

Letošní rok je opravdu zvláštní. Dorazí nová generace konzolí, ale zase přicházíme o většinu tradičních událostí jako E3 a Gamescom. Ty by za normálních okolností mohly poskytnout prostor pro propagaci nových konzolí a jejich her, ale v současné situaci k tomu musí dojít jinou cestou a jiným způsobem. Například skrz oficiální herní časopis.

Aktuální číslo britského časopisu PlayStation Magazine láká na číslo nadcházející, které má být plné novinek ohledně PlayStationu 5. Doslova nás vábí slovy: „Nová generace začíná příštím číslem, ve kterém odhalíme nejnovější hry pro PlayStation 5 a jak se budou hrát.“

Červencové číslo vyjde v tištěné podobě 2. června (mají to zvláštně posunuté), ale v digitální verzi ještě o pár dní dřív (aktuální červnové číslo je digitálně už k dispozici, zatímco papírová verze dorazí zkraje května). Znamená to tedy, že nejpozději koncem května bychom měli dostat nové informace o hrách, které si zahrajeme na nové konzoli od Sony.

Nabízí se otázka, zda půjde o exkluzivní odhalení, nebo bude časopis jen reagovat na předcházející událost, třeba něco jako State of Play. Kolegové z webu PlayStation Lifestyle zároveň poukazují na jednu zajímavost: PlayStation Magazine patří společnosti Future Network, která má zároveň pod palcem web GamesRadar+. Ten včera oznámil hodinový livestream Future Games Show, který má být plný novinek a bude odvysílán na začátku června. Dá se tedy očekávat, že i tam se ukáží hry pro novou generaci.

Nebudou to ovšem první hry, které máme potvrzené pro nadcházející konzole. Jirka udržuje aktuální obsáhlé články o všem, co zatím víme jak o PlayStationu 5, tak Xboxu Series X a hrách, které na nich můžeme očekávat. Zatím jsou to chudé seznamy, ale to se zanedlouho změní.