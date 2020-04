Červen nebude tak nabitý. Oznámení z E3 se rozloží na celý rok

PlayStation 4 PS4 Pro Windows

- Téma autor: Šárka Tmějová

Červnový svátek všech hráčů, výstava E3, se letos kvůli epidemii COVID-19 neuskuteční, dokonce ani v digitální formě ne, a herní vývojáři a vydavatelé se tak nemusí soustředit na jeden týden na přelomu jara a léta. Tehdy sice proběhnou některé virtuální tiskové konference, příliv oznámení a trailerů by se ale měl rozložit do průběhu celého roku. Alespoň to tvrdí analytik Daniel Ahmad.