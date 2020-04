The Last of Us: Part 2 se odkládá na neurčito

PlayStation 4 PS4 Pro

Báli jsme se, že pandemie koronaviru zdrží příchod nové generace konzolí, odklady ale herní firmy potkávají už nyní. Sony dnes večer přišlo s nepříjemnou zprávou: Kvůli logistickým problémům se vydání The Last of Us: Part 2 (a mimochodem také Marvel’s Iron Man VR) odkládá na neurčité datum. Ellie a Joel tedy na naše PlayStationy 4 definitivně nedorazí 29. května, ale později. Až nebude celosvětová krize.

První oznámené datum pro The Last of Us Part 2 stanovilo vydání na 22. února letošního roku, jen pár týdnů potom bylo nicméně přesunuté na pozdní jaro. S momentální pandemií, která paralyzuje ekonomiku po celém světě, s ním ale nemůžeme počítat ani v květnu.

Vývojářské studio Naughty Dog se k odkladu vyjádřilo v delším znění na svém Twitteru: „Tahle zpráva je pro vás nejspíš stejně smutná jako pro nás. Dobrá zpráva je, že vývoj The Last of Us: Part 2 je prakticky u konce. Zrovna opravujeme poslední chyby. Nicméně přestože hru dokončujeme, musíme se potýkat s logistickými okolnostmi, které nemáme šanci ovlivnit, a kvůli tomu hru nemůžeme vydat. Protože se chceme ujistit, že si The Last of Us: Part 2 budou moct všichni zahrát přibližně ve stejnou dobu, hru odkládáme na dobu, kdy tyto logistické problémy budou vyřešené.“

Další z exkluzivit Sony, Final Fantasy VII Remake, se kupříkladu v Austrálii začala oficiálně prodávat o 9 dní dřív. Respektive tehdy dorazily první fyzické kopie zákazníkům, kteří si hru předobjednali. Ve Francii zase hráči do schránek předčasně dostali Resident Evil 3.

Sice je na jednu stranu pro hráče lepší mít hru dříve než později, herní firmy ale z těchto kroků místních distributorů většinou nejsou příliš nadšené. Ti k nim momentálně přistupují ze strachu, že by se k zákazníkům balíčky nemusely dostat vůbec, kdyby je měli poslat byť jen o pár dní později.

V současných turbulentních časech totiž spíše hrozí varianta, že se k zákazníkům hry fyzicky nedostanou anebo se tak stane s velkým zpožděním. Epidemie COVID-19 zavřela naprostou většinu výrobních závodů Blu-ray disků. Výroba se i v Asii teprve začíná znovu pomalu rozjíždět a zadavatelé musejí počítat s tím, že se jejich zakázka zařadí do fronty za ostatní, pandemií zpožděné.

V případě The Last of Us: Part 2 je navíc pochopitelné, že chce Sony uspořádat pořádnou marketingovou kampaň a ne jednu z posledních exkluzivit pro PlayStation 4 jen potichu vystavit na PlayStation Store.

Naughty Dog v závěru prohlášení dodává, že snad nepůjde o příliš dlouhý odklad, ale není v tuto chvíli schopný říct, kdy hra vyjde. Hráči bohužel přišli i o možnost si vyzkoušet hratelné demo, které mělo být k dispozici na PAX East, než z něj kvůli obavám z šíření koronaviru Sony couvla.

Budeme tedy společně doufat, že se nastalá situace brzy uklidní a postapokalyptické The Last of Us: Part 2 bude moct zamířit do lisoven a posléze i do domovů hráčů po celém světě. Přece jen je to tematicky hra do karantény jako dělaná, takže je tahle zpráva o to smutnější.