Nejčtenější články týdne - zpětná kompatibilita na PlayStation 5 a Xbox Series X

O tom, co se dělo, děje a hlavně bude dít s Anthem by se dala napsat celá kniha. Vydáním hry tenhle smutný příběh neskončil a kdo ví, třeba to bude nakonec happy end. BioWare nám totiž slavnostně oznámilo, že si vyhrne rukávy a pustí se do dlouhodobé a zásadní předělávky. Může z toho být někdy skvělá hra? Třeba se to vývojářům podaří a na novou generaci konzolí vyjde parádní přepracovaný Anthem. Kdo z nás tomu věří? Dozvíte se v dnešním Fight Clubu. celý článek