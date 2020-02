Nový virtuální Princ z Persie dorazí i do Prahy

- Téma autor: Václav Pecháček

Posledních pár let si od Ubisoftu všichni přejí návrat k některé z opuštěných starých značek, buď k Princi z Persie, nebo ke Splinter Cellu, a on místo toho pořád dokola solí Assassiny a Far Cry. Ale tato trestuhodná lhostejnost je nyní u konce, poněvadž Princ se vrací… jen si ho bohužel nezahrajete doma.

Prince of Persia: The Dagger of Time je hra pro virtuální realitu, ale ne jen tak ledajaká. Jde o hru únikovou, kterou si zahrajete pouze ve speciálně nachystané místnosti, po níž se budete procházet a řešit v ní hádanky, a to v týmech o dvou, třech, nebo čtyřech lidech.

Základem zážitku je samozřejmě manipulace s časem. Jeden z hráčů ovládá Dýku času, která umožňuje čas zastavit nebo ho přetočit, od čehož si zkušení autoři z Ubisoft Düsseldorf, kteří vytvořili například dvě únikové VR hry na téma Assassin’s Creed, slibují úplně nový zážitek.

Příběhem vás bude provázet Císařovna času, Kaileena, a vaším úkolem je zastavit zlého čaroděje spolu s armádou písečných monster. Jaká jiná monstra byste taky čekali? Vývojář Cyril Voiron navíc slibuje vertikalitu, poněvadž vaším úkolem bude šplhat do věží. Asi do věží…

Lokalit, kde bude možné nového Prince hrát, je více než 300, a co je důležité, jedna z nich se nachází i v České republice, konkrétně tedy v Torch VR v Žitné ulici. The Dagger of Time by měla dorazit během jara, a pokud bude aspoň stejně dobrá jako skvělý Golem VR, bude to vlastně docela slušná náplast na bolístku z absence plnohodnotného pokračování.