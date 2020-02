GamesPlay – hrajeme Warcraft III: Reforged a jsme zklamaní

Windows

- Video autor: Redakce Games.cz

Ach, ty vzpomínky... Na Warcraft III a jeho výborný datadisk Frozen Throne pamatují snad všichni, co byli v té době schopní držet myš. Oznámení remaku jsme tak uvítali s nadšením. Jenže o to větší pak bylo vystřízlivění po vydání hry. Bugy, lagy a technické problémy jsou jen jedna kapitola téhle tragédie. V dnešním GamesPlayi si to dnes všechno ukážeme a vysvětlíme si, pro koho to vlastně je.