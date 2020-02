Sledujte Fight Club #462 nejen o pokaženém remaku Warcraftu III

- Oznámení Autor: Václav Pecháček

Není to sice Warcraft IV, ale BlizzCon přece jen věrným fanouškům Thralla, Arthase a spol. přinesl velice potěšující novinky. Chystá totiž remake Warcraftu III, a to jak původního Reign of Chaos, tak i datadisku Frozen Throne v jednom lákavém balíčku. Bude to ta stejná hra, jen nesrovnatelně hezčí a upravená pro moderního hráče. Třeba matchmaking do multiplayeru asi neodmítne ani ten nejzarytější tradicionalista. celý článek