Jaké hry vyjdou v září?

1. 9. 2022 17:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Máme tu začátek dalšího měsíce, k čemuž neodmyslitelně patří náhled do našeho herního kalendáře. Z letošní podzimní sezóny se sice spousta titulů odporoučela do příštího roku, i tak nás ale v září čeká pár zajímavých kousků, které stojí za to vypíchnout. Kupříkladu fanoušci sportovních her můžou slavit, zkrátka nepřijdou ani příznivci realistických stříleček, příběhů nebo survivalů.

Remake devět let staré hry, která se zařadila do zlatého fondu značek PlayStationu, nám zprvu přišel trochu zbytečný a drahý, Bětka ale ve své recenzi naznačuje, že pamětníky možná jen dost šálí vzpomínky na původní hru. The Last of Us: Part I primárně cílí na jedince, kteří se k jedničce v její době nedostali vůbec, stejně jako by se později měl objevit i na PC, kam se tahle emotivní postapokalypsa doposud nepodívala.

zdroj: Sony

8. 9. Steelrising (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Říká se, že nevkročíš dvakrát do stejné řeky, francouzské studio Spiders nicméně opakovaně vstupuje do stejných vod a zatím nám pokaždé naservírovalo hry s líbivým zasazením a okouzlujícími trailery, které se ale nehrají moc dobře a udrží u sebe jen opravdové nadšence. Soulsovka zasazená do období Velké francouzské revoluce s rokokovými roboty rozhodně splňuje tu první část, tak doufejme, že v hratelnosti bude Steelrising výjimkou potvrzující pravidlo.

zdroj: Nacon

9. 9. NBA 2K23 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Co by to bylo za rok, kdyby nevyšla alespoň jedna basketbalová simulace? Letošní ročník NBA slibuje realističtější fyziku a snahu o co největší autentičnost vůči reálnému sportu.

zdroj: 2K Sports

Třetí díl barevné střílečky pro Switch působí trochu jako sezónní update druhého dílu. Vedle návratu některých oblíbených režimů bychom se v něm měli dočkat nových map, malířských manévrů, zbraní v čele s lukem a dalších drobných inovací. Těšit se ale můžete i na singleplayerovou kampaň, kde se společně s Agentem 3 musíte postavit chapadlatým Octariánům.

zdroj: Nintendo

13. 9. Isonzo (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Po Verdunu a Tannenbergu, tedy herních ztvárněních prvoválečných bojů na západní a východní frontě s důrazem na realističnost, přichází na řadu Isonzo. Multiplayerová střílečka, kde si smrt obvykle vysloužíte jedinou ranou, vás vezme do Alp, konkrétně na hranice Rakouska-Uherska a Itálie. Právě horské zasazení by mělo hrát hlavní roli v taktice – v horách se totiž bojuje docela jinak než v zákopech.

zdroj: Blackmill Games

15. 9. Metal: Hellsinger (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Studio The Outsiders dalo hlavy dohromady a ve své chystané hře kombinuje střílečku ze staré školy výrazně inspirovanou Doomem s rytmickými prvky. Metal: Hellsinger hodlá potěšit všechny metalové fajnšmekry se smyslem pro rytmus, tamní pekelníky totiž musíte likvidovat hezky v tempu doprovodných skladeb, o které se postarali přední hudebníci žánru.

zdroj: Funcom

Jedna z největších adventurních legend devadesátých let hlásí návrat. Duchovní otec značky Ron Gilbert a jeho kolega z původního týmu Dave Grossman založili studio Terrible Toybox, aby společně oživili legendu Opičího ostrova. Resuscitovaná série příběhově přímo naváže na druhý díl a vrátí se v ní většina starých známých postav včetně hlavního hrdiny Guybrushe Threepwooda.

zdroj: Devolver Digital

27. 9. Deliver Us Mars (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Jak název napovídá, pokračování příběhové adventury Deliver Us The Moon se tentokrát vydává na rudou planetu. Díky úspěchu první hry si vývojáři mohli dovolit nafouknout rozpočet, a tak se explorativní dobrodružství tentokrát dočká i cutscén zahrnujících další postavy nad rámec protagonistky. Astronautka Kathy se na Mars vydává získat technologii, která má zachránit lidstvo, zápletka se ovšem zamotá v rodinné drama. Hrdinka si bude muset urovnat priority a rozhodnout se, jestli je pro ni důležitější její otec, nebo posádka vesmírné stanice.

zdroj: Frontier Foundry

27. 9. Grounded (PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

Studio Obsidian proslulo svou tvorbou v žánru RPG, před několika lety se ale rozhodlo probádat pro ně dosud neznámé vody survivalů. V duchu filmu Miláčku, zmenšil jsem děti vypustili na zahradu rodinného domku skupinku miniaturních školáků, kteří si musejí poradit s nástrahami jindy mikroskopických rozměrů primárně z hmyzí říše. Grounded strávilo přes dva roky v předběžném přístupu, na konci září se dočká plnohodnotného vydání a také rozuzlení hlavního příběhu.

zdroj: Xbox

30. 9. FIFA 23 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

Zelená je tráva, fotbal, to je hra, a kdo góly dává, jen ten vyhrává. Ano, platí to i v letošní Fifě, která je pod hlavičkou Electronic Arts tím vůbec posledním ročníkem, od příštího roku totiž o práva na používání značky Mezinárodní federace fotbalových asociací přichází a nově ponese název EA Sports FC. FIFA 23 slibuje vylepšené animace okopírované strojovým učením z reálných zápasů, velký důraz klade také na ženský fotbal.

zdroj: EA