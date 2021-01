Jaké hry vyjdou v lednu?

4. 1. 2021 15:09 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Po nabitém konci roku tu máme tradiční suchý leden, ve kterém je o nové zajímavé hry spíše nouze. IO Interactive si vybralo právě tento klidný měsíc pro završení nové trilogie s Hitmanem, tvůrci Observera a Blair Witch nás vyděsí dalším hororem, vrátí se jedna populární strategie s hrady, ale jinak dostanou prostor spíše neznámé indie hry, které mohou jedině překvapit.

Legenda o králi Artušovi, tahové souboje, RPG prvky, správa království a k tomu portfolio tvůrců obsahující fajnovou diablovku The Incredible Adventures of Van Helsing? Jestli tohle nedopadne dobře, tak rok 2021 neodstartuje zrovna nejlépe. King Arthur: Knight's Tale to nejprve zkusí s early accessem na PC, ale počítá se i s verzemi pro PlayStation 5 a Xbox Series X.

14. 1. Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Stadia)

Populární bojovka z ještě populárnějšího světa komiksu se Scottem Pilgrimem se po šesti letech zatracení v licenčním pekle vrací do obchodů v kompletní edici se všemi dodatky a na co největším počtu platforem. Jakožto hrdinný přítel Ramony budete sami nebo v kooperaci čelit jejím sedmi bývalým, s čímž vám pomůže vaše vlastní hudební skupina. Bude to jízda!

20. 1. Hitman 3 (PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Stadia)

Ikonický Agent 47 se s námi letos rozloučí. Třetí díl završí novodobou trilogii a Vašek s Adamem už se nemohou dočkat, až se pustí do dalšího LongPlaye. Tentokrát se v roli plešatého zabijáka vydají například na honosné anglické panství či do exotické Dubaje. Poslední trailer pak prozradil překvapivý zvrat – Hitman bude mít parťáka. Bude ale kamarádský?

21. 1. Orange Cast (PC, PlayStation 4, Xbox One)

Orange Cast může buď nehezky zklamat, nebo příjemně překvapit. Hra na první pohled upoutá skvělou grafickou stránkou a nejde si u ní nevzpomenout na sérii Mass Effect. Tvůrci se odvolávají k seriálu The Expanse a slibují akční space operu, v níž navštěvujete různé planety, bojujete a volíte v dialozích směřování příběhu. No, uvidíme.

22. 1. Redout: Space Assault (PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch)

Redout je vesmírnou arkádovou střílečkou pro jednoho hráče, ve které se ocitnete v rozvrácené lidské civilizaci. Lidé jsou rozkročení mezi rozehřátou Zemi a chladnou vesmírnou stanici, z níž se pokoušejí o kolonizaci Marsu. Vaším úkolem coby strážce pořádku je zatnout tipec rebelům a pirátům, kteří ohrožují kolonizaci, a tím pádem i celé lidstvo. Zúčastníte se frenetických bitev s vaší hbitou stíhačkou, kterou si v rámci kariéry vylepšíte o nové zbraňové systémy.

JRPG Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout si získalo srdce mnoha hráčů a vysloužilo si velice kladná hodnocení nejen na Steamu. Na úspěch této přes rok staré hry nyní naváže pokračování Atelier Ryza 2 odehrávající se tři roky po událostech první hry. Mezi hlavními novinkami naleznete ještě svižnější realtimový soubojový systém, v němž přijde ke slovu bleskurychlé střídání postav a využívání jejich předností.

26. 1. Cyber Shadow (PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch)

Cyber Shadow se svojí 8-bitovou grafikou odkazuje k dávným akčním plošinovkám, kterým tak vzdává hold, ale zároveň je modernizuje dnešními standardními systémy. Ve hře se stanete nindžou v budoucnosti ovládané syntetickými formami života, které budou stát v cestě poznání prastaré historie vašeho klanu a jeho umění nindžucu. Pokud vám hra vyvolává vzpomínky na Shovel Knighta, tak to bude zřejmě tím, že jeho tvůrci Cyber Shadow vydávají.

Encodya je kyberpunková point-and-click adventura, v níž se jako sirotek Tina podíváte do futuristického Neo Berlína se svým robotem SAMem-53. V něm na vás čeká na tři desítky nadabovaných postav, stovka lokací k prozkoumání, předělové scény a speciální, náhodně generované hádanky, které by měly udržet váš mozek v zápřahu. Mohlo by to být zajímavé, pokud vám tedy kyberpunk už neleze krkem.

Návrat legendární strategické série Stronghold byl před několika měsíci odložen a doufejme, že aktuální datum vydání je už skutečně konečné. V této realtimové strategii si postavíte vlastní čínský či japonský hrad, který se následně pokusíte uchránit před nájezdníky s pomocí různých druhů opevnění a pastí. Sami budete nepřátelské hrady dobývat i díky vojevůdcům – novému systému, který dal tomuto dílu název. Držme si palce, protože dobrých RTS není nikdy dost.

28. 1. The Medium (PC, Xbox Series X/S)

Studio Bloober Team nás dlouhodobě kvalitně děsí. Od Layers of Fear přes Observer po Blair Witch jde o jeden skvělý horor za druhým a doufejme, že jeho další titul The Medium nebude výjimkou. Odkazuje se ke kultovnímu Silent Hillu a udělá z vás postavu komunikující s duchy. Hlavní zápletkou bude vyšetřování vraždy nenarozeného děťátka, z čehož samotného pěkně mrazí.

29. 1. Gods Will Fall (PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Stadia)

V akční adventuře Gods Will Fall získáváte kontrolu nad posledními osmi keltskými válečníky, kteří si to jdou vyříkat s bohy. V jednu chvíli hrajete jen za jednoho z nich a prosekáváte se zástupy nepřátel s jeho unikátními zbraněmi a schopnostmi. Výběr konkrétního Kelta pro vypořádání se s dalším zlomyslným bohem bude klíčovým aspektem hry. Doufejme, že zábavným aspektem.

