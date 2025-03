11 nejlepších her s nindži, které si dnes můžete zahrát

21. 3. 2025 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Zatímco na počítače a konzole vpadl nejnovější díl série Assassin’s Creed s podtitulem Shadows, my jsme měli čas se zamyslet nad tím, jaké vlastně jsou ty nejlepší hry s nindži, které si v dnešní době můžete zahrát. Druhá podmínka vyřadila z našeho žebříčku řadu klasických titulů, včetně toho nejdůležitějšího, slavného Tenchu. Zároveň nám to poskytlo zajímavý prostor k zamyšlení, kdo je vlastně doopravdy nindža a kdo jenom „obyčejný“ samuraj.

(Vyšlo v lednu 2025 na PC, PS5 a Xbox Series X/S)

Vynikající série extra těžkých a náročných akčních her, kterým dominuje především soubojový systém, spousta komb, odolní a rychlí nepřátelé a spousta brutality. To, že někomu useknete (nebo urazíte) nohy, ještě neznamená, že po vás nemůže jít! Dlouholetý protagonista Rjú Hajabuza si letos trochu odpočine, protože se pozornost upře ve čtvrtém díle na mladého nováčka Jakumoa. Aktuálně si asi nejvíc užijete krásný remaster Ninja Gaiden Black II.

zdroj: Team Ninja

(Vyšlo v březnu 2019 na PC, PS4 a Xbox One – naše recenze)

Odvážný exkurz From Software, který v rámci soulslike hratelnosti plně sází na vaše schopnosti bojovat a naopak zamezuje jakékoliv šanci se někde přelevelovat, nagrindovat a prostě si jednotlivé bosse nějak výrazně ulehčit. Cesta nesmrtelného šinobiho vynikala především tradičně temnou atmosférou, netradičním plížením, zabíjením ze zálohy a velmi náročnými souboji s bossy. I na poměry From Software je tohle unikátní kousek.

zdroj: Archiv

(Vyšlo v březnu 2025 na PC, PS5 a Xbox Series X/S – naše recenze)

Ačkoliv se série Assassin’s Creed vydala do Japonska tak o deset let později, než všichni chtěli, dvojice Naoe a Jasuke je velmi dobře napsaná a zasazení do občanskou válkou rozvráceného Japonska hře sedne. Mapa je menší než megalomanská a prázdná Valhalla, vedlejších činností je méně a místo toho se můžete víc plížit stíny a řešit, jestli vám dané roční období nabízí výhody pro plazení, nebo vám naopak bude házet rampouchy pod nohy.

zdroj: Vlastní

(Vyšlo v září 2023 na PC, PS5, Switch a Xbox Series X/S – naše recenze)

Tenhle žebříček bychom mohli poskládat jenom z bojovek, kde se vždycky nějaký nindža vyskytne (například Jošimicu v Tekkenu), ale nakonec zvítězila kvantita, protože Mortal Kombat se nindži doslova hemží. Sub-Zero, Scorpion, Kitana, Mileena, Noob Saibot, Jade, Sektor, Smoke, Cyrax, Reptile, Khameleon, Rain, Skarlet, Ermac. Sice se v téhle hře moc plížit nebudete, ale zase máte na výběr opravdu hodně širokou škálu různých nindžů.

zdroj: NetherRealm

(Vyšlo v říjnu 2020 na PC, PS4, Xbox One, PS5 a Xbox Series X/S – naše recenze)

Co jde dobře dohromady? Nindžové a kyberpunk! Jedním z příkladů téhle kombinace je akční puzzle Ghostrunner, v němž musíte víc než rychle sekat mečem spíš přemýšlet, kam budete sekat mečem a jak vyřešíte jednotlivé levely. Ghostrunner je trochu opomíjená hra, která určitě stojí za vaši pozornost, i když Japonska se v ní zrovna nedočkáte.

zdroj: Xbox

(Vyšlo v září 20 12 na PC, X360 a Switch – naše recenze)

Jedna z velkých klasik od Klei Entertainment nestárne a pořád patří k tomu nejlepšímu, co si můžete v rámci jejího žánru zahrát. Což je trochu vypočítavé tvrzení, protože Mark of the Ninja je žánr sám o sobě. 2D akční plošinovka, ve které se plížíte, využíváte přesné načasování i rychlé reflexy a kde vás úplně pohltí chytré vizuální zpracování. Pokud jste tenhle titul ještě nehráli, určitě to napravte, podobně jako snad všechny hry od Klei je pekelně návykový.

zdroj: Archiv

(Vyšlo v prosinci 2016 na PC, PSa a Xbox One – naše recenze)

Nejen akcí živ je člověk, což skvěle dokládá taktická strategie Shadow Tactics od dnes již bohužel neexistujícího studia Mimimi. Hra jde jednoduše popsat jako Commandos ve feudálním Japonsku, kdy se svou skupinkou velmi barvitých zabijáků procházíte jednotlivými úrovněmi a mezi nimi najdete i dva nindži – Aiko a Hajata. Jedna z nejlepších her ve svém žánru, kde si užijete opravdu hodně plížení.

zdroj: Archiv

(Vyšlo v červenci 2020 na PC, PS5 a PS4 – naše recenze)

Ano, víme, že Džin je samuraj, ale právě v tom, jak se jeho postava postupně mění z hrdého, až namyšleného samuraje v tichého zabijáka, byť tím ztrácí v očích mnoha na cti, je základním stavebním prvkem příběhu. Plížení a zabíjení ze zálohy je nedílnou součástí přeměny Džina na „Ducha“, tedy nindžu ve všem, krom jména. Zároveň je ale jen na vás, jestli se všem postavíte v otevřeném boji a budete kolem sebe mávat mečem, nebo ze zálohy polovině nepřátel otevřete hrdla nožem.

zdroj: Vlastní

(Vyšlo v dubnu 2010 na iOS, Android, PS4, Xbox One, X360 a PS Vita – naše recenze)

Nejslavnější mobilní nindža. Bezejmenný hrdina, který se musí postavit hrůze padajícího ovoce, kdy musíte v jeho roli sekat vše, co vám padá po displeji mobilu a přitom se vyhýbat přesekávání stejně padajících bomb. I když si můžete zameditovat v zenovém módu, nečekejte od Fruit Ninji velké přemýšlení, tohle je prostě o rychlosti vašich reflexů a hbitých prstíků.

zdroj: tisková zpráva

(Vyšlo v říju 2013 na PC, PS4 a Xbox One – naše recenze)

Lo Fang, nájemný nindža a hláskující katastrofa, se vrátil v moderní předělávce od Flying Wild Hog, která přidala na brutalitě a absurditě, ale také trochu lépe pracovala s japonskými a asijskými stereotypy. Novodobý Shadow Warrior je šílená, divná a vysokooktanová jízda, která vám sice nedá pocit, že jste tajemný vyzvědač a občasný vrah, ale zato vytočí obrátky masakru na maximum.

zdroj: Archiv

(Vyšlo v dubnu 2013 na PC, PS3 a X360 – naše recenze)

Neprávem nemilovaná hra od Platinum Games, která se provinila jediným - dostala do ruky Kodžimovo universum a zasadila do něj akční jízdu s podobně neoblíbeným kybernindžou Raidenem. Dnes už snad můžeme konečně odhlédnout od faktu, že tahle hra nikdy neměla dostat nálepku Metal Gear, a tak si i užít zběsilou adrenalinovou akci (ano, té je paradoxně i u plíživých nindžů spousta), kdy se Raiden prohání po ulicích jak rychlobruslaž, vyhýbá se raketám i střelám a porcuje nepřátele svým mečem na tisíce kousků. Doslova, protože často dostanete možnost obrazovku pěkně protkat stovkou seků, které soupeře prostě nakostičkují. Revengeance je zábavná i v dnešní době, takže se směle do toho kouskování pusťte.

zdroj: Archiv