Deep State – recenze „nového Splinter Cellu“ v Ghost Recon Breakpoint

- Dojmy z hraní autor: Adam Homola

Nový Splinter Cell asi jen tak nebude. S tím jsem se smířil už před nějakou dobou, a i když se Ubisoft pořád tváří tajemněji než hrad v Karpatech, nic velkého bych od francouzského studia v nejbližší době nečekal. Přesto jsme teď něco jako „nový Splinter Cell“ dostali. Jmenuje se Deep State a najdete ho ve formě placeného DLC v Ghost Recon Breakpoint.

Deep State je jedno z příběhových DLC pro Breakpoint, respektive je součástí plánu prvního roku aktivní podpory hry, a tak ho najdete v rámci Year 1 Pass. Nestačí tedy vlastnit původní hru a při pohledu na eshop Ubisoftu zjistíte, že ani nejde zakoupit jen a pouze Deep State. Buď půjdete do celého season passu, nebo nic nebude.

Pro Sama Fishera to v Ghost Reconu není premiéra. Před pár lety se objevil ve Wildlands, jenže místo něčeho opravdu zajímavého to tehdy bylo spíše drobné cameo. Naštěstí pro nás je to tentokrát mnohem víc a namísto jedné mise jde o celou příběhovou minikampaň.

Fisher se tak po Bolívii podíval i na Aurou, kde čuchá velkou konspiraci napojenou na vládní struktury. A víc vám už neprozradím. Deep State, stejně jako celý Breakpoint, příběhem zrovna nevyniká a žádné ocenění bych mu za něj nedal. Ale v rámci dodatečné minikampaně je kratičký příběh naprosto v pohodě a do světa své domovské hry zapadá bez problémů.

Z nátury DLC by to mělo být jasné, ale pro jistotu: pokud hrajete či chcete hrát Breakpoint jako Rambo, Deep State pro vás není. Sice si v něm nějakou tu akci taky užijete, ale vzhledem k tématice jde o přídavek s velkým důrazem na stealth.

Do akce!

zdroj: UbiSoft

Sam Fisher má hodně stylový nástup na scénu.

Deep State je sérií několika misí a záleží na vašem herním stylu, nastavené obtížnosti, podmínkách Ghost Experience (více zde) a vaší šikovnosti, jak dlouho vám to celé zabere. Já některé mise opakoval i několikrát, dával si na čas a hrál tak nějak podle psaných i nepsaných pravidel.

O ty nejlepší mise, jaké jsem kdy ve Wildlands či Breakpointu hrál, možná nejde, ale s čistým svědomím je můžu prohlásit za jedny z těch lepších. Jsou košaté, pestré a užijete si v nich všechno od stealthu a akce přes helikoptéry a pasáž na kolejích až po spolupráci se Samem Fisherem. Deep State je tak jakýmsi reprezentativním průřezem hratelností téměř celého Breakpointu a překvapivě se v téhle nevděčné roli neutápí. I když, jak jsem už psal, čekejte vydatnou porci plížení.

Příjemná je i odvaha vývojářů poněkud přitlačit na pilu a dostat hráče do situací, o které v základním Breakpointu nemusíte skoro vůbec zakopnout. Během jedné z misí jsem se najednou musel začít prohrabovat sebranými důkazními materiály a z plánků vyčíst hledanou lokaci. Žádná šipka na mapě, žádné „je to severně od X a východně od Z“. Hezky si najděte důkazy a pak si z nich nastudujte, kam dál. Něco takového vás může potkat i v původním Breakpointu, ale jde spíše o výjimku a těch pár případů, které si pamatuju, bylo podstatně více přímočarých.

Tady se odehrává výborný závěr Deep State. Noc, bouřka, blesky, vítr, noční vidění, stealth a jeden headshot za druhým...

Deep State vás nebude popotahovat jen po velkých otevřených prostranstvích rozlehlého ostrova, v nichž vyniká. Zavede vás i do interiérů, kde si na domovskou sérii Sama Fishera nejednou vzpomenete. Při plížení mezi lasery v jedné testovací laboratoři pro drony, následném hackování a nakonec i souboji v těsných prostorách jsem si místy opravdu připadal jako v novém dílu Splinter Cellu.

Vrcholem všeho je poslední mise, ve které je ten splintercellovský duch takřka hmatatelný. Do designéra mám daleko, ale kdyby takhle nějak vypadal nový Splinter Cell, vůbec bych se nezlobil. Závěrečné dobrodružství Deep State má výbornou atmosféru, a když do toho ještě hrajete za novou třídu Echelon, v rukou třímáte útočnou pušku SC-40K a pistoli SC IS HDG a jste navlečení do kompletního mundúru Fourth Echelon, nemá to jen atmosféru. Má to šťávu.

Ale to jsme zase u toho roleplaye, který je ve hrách na vojáčky tak trochu potřeba. Samozřejmě vám nic nebrání si na poslední misi vzít rifle, kostkovanou košili a kovbojský klobouk, vytáhnout brokovnici a metat kolem sebe jeden granát za druhým. Ovšem to je jako si ve výborné kavárně říct o piccolo. Nikdo vám ani v jednom nebrání, dělat si můžete co chcete, ale…

Všichni jsme Sam Fisher

Snake? Snake?! Snaaaake!

Jedním z hlavních taháků Deep State je pochopitelně hlavní hrdina série Splinter Cell, Sam Fisher. Stejně jako ve Wildlands ho i tentokrát mluví jeho původní dabér Michael Ironside a pořád mu to jde na výbornou.

Překážkou to není, ale přiznám se, že v některých chvílích jsem z Ironsideova hlasu slyšel takové to unavené stáří, které bylo poněkud výraznější, než jak to vypadá ve hře, i když má tahle verze Fishera prošedivělé vousy a vlasy.

Trochu podivné nicméně je, že poměrně brzy dostanete možnost hrát za model Sama Fishera. To je samo o sobě hezké pomrknutí k fanouškům, ale v praxi to vede k některým zvláštním situacím. Pokud si model aktivujete, tak sice vypadáte jako Sam Fisher, ale na vysílačce k vám mluví skutečný Sam Fisher. A když mluvíte na někoho vy, z úst vašeho modelu Fishera neslyšíte Ironsidea, ale standardního dabéra Nomáda, který na vás mluví celou hru.

Nomáda v kůži Fishera prásknou ostatně i titulky, kde je jasně řečeno „Nomad“. Samův model je tak příjemný bonus, ale na hraní samotného Deep State se moc nehodí. Pokud si za něj ovšem chcete roleplayeovat v open worldu, tak vlastně proč ne.

Pravého Fishera v Deep State není tolik, kolik byste možná čekali, přesto si ho tu užijete relativně dost. Rozhodně víc než ve Wildlands a nebojte, nebudete ho mít jenom na vysílačce. Jakkoliv je tak Deep State pořád hlavně o Nomádovi, Fisher se v něm neztratí a je vítanou posilou.

A teď ten hlavní chod

Takhle budete vypadat s plnou výstrojí a výzbrojí Fourth Echelon.

Je to nový Splinter Cell? Ne tak docela, ale vlastně trochu ano. Jestli po něm toužíte, nemáte na výběr, Deep State je nejblíž, jak se k němu můžete v současné době dostat. A vlastně nám i naznačuje, jak by mohla nová dobrodružství Sama Fishera vypadat.

Zázraky se dějí, ale osobně neočekávám, že by Ubisoft v současné době udělal velkou tříáčkovou lineární příběhovou singleplayerovou offline hru na pár hodin. Dnes bych se ovšem o případnou openworldovou budoucnost případného dalšího Splinter Cellu nebál.

Vývojáři nám nejen v Deep State ukázali, že s takhle velkým soustem by se poprat dokázali. A kdyby se nebáli trošku opisovat od Kodžimy a jeho špičkového Phantom Pain, byla by to paráda. Než, a pokud vůbec, k něčemu takovému dojde, máme tu pestrou a zábavnou sadu příběhových misí do Breakpointu, která má za mě jednoznačný palec nahoru.

Vzhledem k nevídané flexibilitě Breakpointu může být navíc váš Deep State podstatně odlišný od toho mého. Vy se můžete všemi misemi prostřílet, já přistoupil na pravidla hry, v rámci možností se snažil vžít do role Ghosta spolupracujícího se Samem Fisherem a kdykoliv to šlo, jel jsem téměř stoprocentní stealth. Těch několik hodin jsem si upřímně užil a klidně bych si dal nášup.

zdroj: UbiSoft