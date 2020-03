Ghost Recon: Breakpoint můžete hrát zdarma. Hlavně pokud máte kamarády

Windows PlayStation 4 Xbox One Stadia PS4 Pro Xbox One X

- Téma autor: Šárka Tmějová

Ghost Recon: Breakpoint zažil poměrně mizerný start a kvalitou nedosáhl ani na lajnu vytyčenou předchozími Wildlands. Ubisoft ho nicméně nehodil přes palubu a minulý týden konečně přidal mód Ghost Experience, přičemž během uplynulého víkendu nabídl hraní pro všechny zadarmo. Ohlasy jsou podle všeho příznivé, hráčská základna už slabší, takže se můžete nechat zlákat na další zkoušení bez placení.

Ubisoft slíbil, že Ghost Recon: Breakpoint opraví, už loni v říjnu, zhruba tři měsíce po vydání, kdy se tahle taktická akce stále potýkala s technickými problémy. A taky s tím, že zkrátka nebyla moc zábavná a navíc v ní chyběly některé slibované prvky, třeba počítačem ovládaní parťáci.

Dát výlet na fiktivní ostrov ovládaný zdivočelými drony nějak do pucu zabralo trochu víc času, velká předělávka na objednávku komunity pod názvem Ghost Experience dorazila až minulý týden. Propagační materiály kladou velký důraz na slůvko „imerze“.

Breakpoint jí hodlá docílit třeba tím, že veškerému vybavení sebere levely a tiery, omezením počtu bandáží, ale taky realističtějším způsobem přebíjení, kdy přijdete o část nábojů, když vyměníte zásobník v polovině. Nově si můžete nastavit taky množství uživatelského rozhraní na obrazovce, stupeň rizika, že se postava zraní, nebo regeneraci zdraví.

zdroj: UbiSoft

Kompletní seznam změn naleznete na oficiálním webu, který vás zároveň nabádá k experimentování a hledání toho jednoho ideálního nastavení. Trochu mě znervózňuje, že ladění hráčského zážitku už zřejmě není prací vývojářů, nýbrž samotných hráčů, kteří si údajně pořídili hotový produkt, ale nuže dobrá!

I v kooperaci s kamarády se tahle nastavení vztahují jen na vás, můžete je navíc kdykoliv měnit. A Ubisoft se vás snaží motivovat, abyste do Breakpointu skutečně nahnali své přátele. Včera totiž představil Friend Pass, který vám umožní pozvat ke kooperaci až tři další lidi, kteří hru nevlastní. Stačí mít nainstalovanou zkušební verzi. Nabídka platí do 16. června 2020.

Co se dema týče, Ghost Recon: Breakpoint si teď můžete zkusit na plných 6 hodin s tím, že čas odehraný skrz Friend Pass se do této doby nezapočítává. Ke kooperaci na konzolích je vyžadované předplatné PlayStation Plus nebo Xbox Gold, na PC demo naleznete na Uplay a Epic Games Store.

Nejlepší taktická akce desetiletí to není a patrně nikdy nebude, ale pořád je to jedno z mála míst, kde v dnešní době můžete potkat Sama Fishera!