Zůstaňte tady, on se vrátí aneb Terminátor míří do Ghost Recon Breakpoint

Windows PlayStation 4 Xbox One Stadia PS4 Pro Xbox One X Xbox 360

- Video autor: Šárka Tmějová

Na to, že původní film od Jamese Camerona loni oslavil 35. narozeniny, je Terminátor poslední dobou ve hrách poměrně populární návštěvou. Že ve svém věku ještě nepatří do šrotu, dokazoval loni v Mortal Kombatu 11 a licenčních práv na zdivočelé roboty využila nedávno také střílečka Terminator: Resistance. Nyní se protřelý lovec kovových monster vydává i do Ghost Recon Breakpoint.

Časově omezená série úkolů do Ghost Recon Breakpoint přibude už zítra a popravdě řečeno, oficiální oznámení je na informace poměrně skoupé. Podívat se můžete alespoň na přiložený trailer, kde ale nenajdete žádnou akci, jen krajinku romanticky osvícenou měsícem za úplňku. Kouzlo okamžiku trochu naruší série záblesků, nicméně roboti nikde, Arnie taky nedorazil, zkrátka celý děj terminátorského minipřídavku bude překvapením.

Není to poprvé, co se svět Ghost Recon zažije návštěvu ze slavné osmdesátkové filmové série. Před třemi lety se do Wildlands vydal Predátor, který tehdy slavil 30. narozeniny. Bylo zatraceně těžké nejobávanějšího zabijáka ve známém vesmíru zlikvidovat, pokud jste s sebou měli jen počítačem ovládané parťáky, ale rozhodně to byla zábavná jednohubka mezi rozbíjením bolívijských drogových kartelů.

Dostaveníčko s Terminátorem není jediná kratochvíle, kterou Ubisoft s Breakpointem plánuje. Nejnovější Ghost Recon se při vydání nedočkal zrovna nejvřelejšího přijetí. Ještě během ledna by měl dorazit update, který by měl trochu zlepšit umělou inteligenci protivníků, takže už nebudou bez rozmyslu běhat na místa, kde umřelo hodně jejich kamarádů, ale naopak se mají víc krýt.

K dalším významným vylepšením patří fakt, že nepřátelé, které trefíte do hlavy, už nebudou křičet bolestí a v jedné lokalitě už tolik neuslyšíte významné pokašlávání. Seznamy oprav jsou někdy zábavné!

Terminátorem také končí první sezóna doprovodného obsahu. V únoru by do téhle taktické akce měla dorazit dlouho očekávaná inženýrská třída postavy a těšit se můžete také na jakýsi „imerzivní zážitek“. V březnu pak započne druhá epizoda.

Každopádně je tohle všechno dobrá zpráva pro všechny, kdo si Breakpoint pořídili a teď třeba čekají, až ho Ubisoft uvede do zábavnějšího stavu, jak nedávno slíbil. V posledních letech sází na dlouhodobou podporu a takový Rainbow Six Siege načíná pátý rok dodatečného obsahu, takže se z nového Ghost Reconu třeba ještě letos stihne vyloupnout multiplayerový taktický hit. Do té doby hasta la vista, baby!