Ubisoft se zase vlichocuje fanouškům, tentokrát Samem Fisherem v Breakpointu

Windows PlayStation 4 Xbox One Stadia PS4 Pro Xbox One X

KOMENTÁŘ - Preview autor: Adam Homola

Ubisoft pokračuje v.… čem vlastně? Dráždění hada bosou nohou, nebo jen v zbytečném pochlebování fanouškům? Popravdě je mi to už docela jedno a nad nejnovějším teaserem jen krčím rameny. Do napůl rozbitého a brzy snad z podstatné části opraveného Ghost Recon Breakpoint totiž přibude Sam Fisher. Ano, už zase. Před pár lety si chudák Sam odkroutil jednu misi v Bolívii a teď se přesouvá do Auroy.