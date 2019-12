Ubisoft rozšířil Breakpoint o první unikátní raid na sopečném ostrově

PlayStation 4 Windows Xbox One PS4 Pro Xbox One X Stadia

- Preview autor: Adam Homola

Ghost Recon Breakpoint právě rozšířil první raid jménem Project Titan (neplést se zrušeným MMO od Blizzardu). Jde o bezplatný update dostupný všem majitelům hry a mělo by jít o to nejtěžší, co je v celém Breakpointu k mání.