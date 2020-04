Breakpoint zachráněn? Obří update posouvá hru tam, kde měla být už při vydání

Windows PlayStation 4 Xbox One Stadia PS4 Pro Xbox One X

- Dojmy z hraní autor: Adam Homola

Říct, že loňský Ghost Recon: Breakpoint nevstoupil na trh zrovna pravou nohou, je jako tvrdit, že Rian Johnson některé fanoušky Star Wars úplně nenadchl. Z vývojáři Ubisoft Paris prezentované vize nekompromisního military survivalu zbyla sotva polovička a tomu zbytku, který za něco stál, podkopávaly nohy zbytečné systémy v čele s Tiered Loot a Gear Score. Jak je to ale teď?

Zrovna já si ani z jednoho výše zmíněného systému vlasy nerval, ale do nadšení jsem měl taky daleko. Zábavu jsem si ve hře bez problémů našel, ale věřím, že odteď si ji tam dokáže najít mnohem víc lidí. Ubisoft totiž přiznal porážku, vyhrnul si rukávy a pustil se do práce.

Kompletní výsledek jeho snahy uvidíme až časem, ale první vlaštovka přistála už teď. Jmenuje se Immersive Mode a je přesně tím, co Breakpoint potřeboval.

Co je nového

zdroj: UbiSoft

Mód Immersive se nepopisuje zrovna jednoduše, těžko ho totiž k něčemu přirovnáte. V podstatě jde o sadu nesmírně robustních nastavení, která jsou nadstavbou všech stávajících nastavení dostupných už od vydání hry. Už ta byla poměrně bohatá a teď byste ve hře těžko hledali něco, co by nešlo nějak upravit či změnit.

Jak už název napovídá, Immersive je pouhý mód. Tvůrci nový způsob hraní nikomu nenutí. Nově tak máte tři možnosti, jak Breakpoint hrát: Regular, Immersive, Custom.

Regular: Tak, jak Ubisoft hru vydal. Tedy včetně Tiered Loot a Gear Score.

Immersive: Nový mód s absentujícím Tiered Loot a Gear Score. Navíc široká paleta nastavení s příklonem k military survivalu.

Custom: Absolutní svoboda v nastavení prakticky čehokoliv.

Imerze = improvizace

Po chvíli experimentování jsem zůstal u tohoto nastavení. Mít nepřátele na Extreme mi v některých akčnějších misích přišlo na hranici hratelnosti.

Zlatým hřebem večera je bez debat mód Immersive, v jehož rámci si lze nastavit všechno možné i nemožné skrze menu Ghost Experience. Pokud vám Breakpoint přišel při vydání stejně jednoduchý, nedopečený a „nesurvivalový“ jako mně, budete v sedmém nebi. Když si totiž v Ghost Experience vypnete Tiered Loot a všechno ostatní nastavíte na tu nejtěžší možnou volbu, dostanete skoro ten Breakpoint, jaký tvůrci původně slibovali.

Vypnutý Tiered Loot a s ním i abstraktní Gear Score v praxi znamená, že pokud najdete hned na začátku zbraň vyhovující vašemu hernímu stylu, můžete si ji nechat až do konce hry. Gear Score vám nebude nabízet tu stejnou zbraň v bledě modrém, se stejnými statistikami a jen lepším Gear Score.

Namísto vynuceného čísla teď u zbraní řešíte jen statistiky, na kterých opravdu záleží. Řeč je o přesnosti, mobilitě, zacházení, dostřelu, zpětném rázu, rychlosti přebíjení, kapacitě zásobníků a podobně. Gear Score vás nutilo pořád měnit zbraně za „lepší“. Chápu snahu tvůrců nacpat do hry co nejvíc mrkviček zavěšených na klacku, ale Gear Score nakonec nepůsobil nijak jinak než uměle, nepřirozeně a nadbytečně.

Výzbroje se týká i další (dobrovolná) novinka, a to možnost omezit si počet hlavních zbraní na jednu namísto standardních dvou. Jakkoliv zní něco takového na papíře triviálně, na hratelnost to má zásadní dopad. S jedinou hlavní zbraní na zádech a pistolkou na stehně si musíte vybrat. Nemůžete mít u sebe sniperku na dálku, útočnou pušku na střední a blízké vzdálenosti a pistoli jako zálohu.

Pozor na to, pokud nemáte Blueprint k aktuálně používané zbrani, výměnou za jinou o ni nenávratně přijdete.

Najednou musíte zvážit co se po vás v nadcházející misi chce, jak vypadá terén, jak k tomu chcete přistupovat, jaká je denní doba a jak moc chcete být připravení na přestřelku. Hra vás nově posouvá když ne ke specifické roli (snipera, tanka, damage dealera, stealth…), tak minimálně jejím směrem. Pokud nezvládnete všechno vyčistit z dálky sniperkou, na blízko to s pistolí zvoráte a strhne se vřava, bude vám útočná puška, SMG nebo brokovnice zatraceně chybět.

Jenže tady přichází na řadu další skvělá možnost „Breakpointu 2.0“. Nově lze sebrat zbraně padlým nepřátelům. Klidně tak můžete pistolí sejmout prvního chudáka, rychle k němu přiběhnout, vyměnit sniperku za kulomet a začít kosit všechno, co se hýbe.

Podobná improvizace je nyní častá a leckdy nezbytná. Nově vám totiž také inventář nepřekypuje desítkami záložních zbraní, a vy tak nejste připraveni na každou situaci. Když se vám do zad dostane obrovský dron, tak si na tu rychlopalnou brokovnici prostě nepřepnete.

Aby toho nebylo málo, zbraně lze měnit pouze v tábořištích (Bivouac) nebo v základně a vybírat můžete jen z nalezených Blueprintů. Jejich hledání tak nabírá na důležitosti a smyslu, stejně jako všudypřítomná tábořiště.

Právě vzhledem k nové „specializaci“ skrze omezení arzenálu teď budete v tábořištích trávit mnohem víc času. Osobně jsem do nich dřív skoro nikdy nechodil, nepovažoval jsem to za důležité a s klidným svědomím je ignoroval. Teď jsou mým spolehlivým útočištěm, a to nejen kvůli výměně zbraní. V tábořištích si doplníte i munici, s čímž souvisí další novota: realistické přebíjení.

Základní a velmi stručný nástřel toho, jak to vypadá s vypnutým Gear Score.

Jestliže máte zásobník na 30 nábojů, vystřelíte dva a ze zvyku hned přebijete, přijdete o 28 nábojů. Munice není v Breakpointu málo, ale zároveň jí není tolik, abyste mohli s chronickým přebíjením ustát libovolnou větší potyčku.

Hned v prvních hodinách hraní s Ghost Experience mi náboje několikrát došly. To se mi v Breakpointu a předtím ani ve Wildlands snad nikdy nestalo. Najednou jsem byl nucen improvizovat – bránit se pistolí, ve vhodné chvíli vyběhnout z krytu, sebrat první zbraň, co mi přišla pod ruku, a bojovat dál.

Díky tomu všemu jsou teď přestřelky mnohem dynamičtější a napínavější. Ghost Experience vás nutí přemýšlet za pochodu mnohem víc než původní Breakpoint a to je za mě krok správným směrem. V módu Immersive jsem se také mnohem častěji dostával do stavu „Injured“ a najednou tak zjistil, že lékárniček, které jsem předtím téměř nikdy nepoužíval, nemám nekonečno.

Stejně jako jsem zjistil, že crafting není zbytečný. Ani v současném Breakpointu není nezbytný, ale z něčeho, co jsem dřív ignoroval, je najednou velice užitečný prvek, který tu a tam přijde skutečně vhod.

Šlapeme na brzdu

Nová pistole jako odměna za dosažení maximální úrovně taktéž nové třídy Echelon. S tímhle mazlíkem se rozdávají headshoty skoro samy.

Víte, co je na celém Ghost Experience nejlepší? Že zpomalíte. Budete víc vnímat okolí, nepřátele, budete víc přemýšlet a všechno bude najednou výrazně taktičtější. Na nejvyšším nastavení se mi pořád občas stane osudným i střet s pouhými třemi nepřáteli strážícími náklaďák. Takovou trojici bych si předtím namazal na chleba, ale teď jsem byl já ten, s kým oni vytřeli podlahu.

To, co jsem dělal dřív s prstem v nose, se teď může během chvilky zvrhnout v boj o přežití. Na nejvyšší obtížnost totiž nevydržíte skoro nic. Téměř okamžitě se dostanete do stavu Injured, což znamená pomalejší pohyb a kulhání, takže jen tak nezdrhnete. Pokud vás nepřátelé zraní ještě víc, váš alfa macho borec ten velký kulomet už ani neudrží a jste tak odkázáni na pistoli.

Díky tomu si dáváte mnohem větší pozor, víc plánujete a taky víc používáte různé gadgety, o kterých jste předtím ani nevěděli, že je máte. Z některých potyček se stává něco jako akční puzzle, kdy řešíte, koho prvního, koho druhého, kam hodit jaký granát, jakou zbraň použít na koho. A když se vám to nepovede, když třeba minete kriticky potřebný headshot, začíná ta pravá improvizační sranda.

Kdykoliv, kdekoliv, jakkoliv

zdroj: UbiSoft

Robustní nastavení je působivé a ve hrách se s něčím takovým často nesetkáváme. Neméně působivý je ale fakt, že si můžete během hraní přepínat cokoliv a kdykoliv. Nemusíte kvůli tomu restartovat hru, zakládat novou postavu, chodit do hlavního menu, dokonce nemusíte ani dohrát právě rozjetou misi. S jednotlivými přepínátky můžete šoupat dle aktuální situace a nálady tak, jak se vám zrovna zachce.

Ghost Experience můžete bez problémů zapnout i na vaší stávající postavě, se kterou jste hráli těsně po vydání, a jde to. A kdyby vám nový mód Immersive s drsně nastaveným Ghost Experience nesedl, můžete se k Tiered Loot a Gear Score vrátit kdykoliv. Nebo si třeba nastavit Tiered Loot i Gear Score, ale k nim si pozapínat jen některé části Ghost Experience.

Skvělá je také možnost hrát v kooperaci s kýmkoliv, bez ohledu na jeho či vaše nastavení. Takže ano, můžete mít v týmu kamaráda, co hraje Regular, tedy původní Breakpoint, zatímco vy se snažíte přežít v nekompromisním Ghost Experience. Za tuhle nastavovací flexibilitu musím před tvůrci smeknout.

Vždycky to jde líp

Tohle najednou vídáte mnohem častěji a jen se modlíte, aby se k vám zbývající nepřátelé nedostali včas.

Ubisoft udělal s módem Immersive obrovský kus práce a je to přesně to, co hra nutně potřebovala. Breakpoint ještě ale pořád není na konci své cesty a potenciál pro zlepšení tam stále je. Co všechno přijde za pár měsíců či let, nevím, ale pár výtek bych měl.

Na můj vkus vás hra nechává pořád příliš rychle získávat zkušenosti. Velice brzo se tak dostanete ke všemu relevantnímu a ve stromu schopností se pak nemáte za čím hnát. Na jednu stranu je fajn, že si díky bleskovému levelování vyzkoušíte řadu perků a herních stylů, jenže na stranu druhou by menší zpomalení a „zvzácnění“ skill pointů neuškodilo.

Zpomalení by slušelo i „nabíjení“ speciální schopnosti vaší třídy, což je třeba v případě nového Echelonu skoro na hranici cheatu. Jde totiž o sonar, co proskenuje vaše poměrně široké okolí a skrze zdi vám na chvíli ukáže všechny nepřátele.

Užitečná schopnost, o tom žádná. Jen vám ji hra dává na stříbrném podnose příliš často. Já ji nakonec používal raději jen s rozmyslem – použít ji při každém nabití, to si můžu rovnou v Ghost Experience zapnout plný interface s mapou a označenými nepřáteli.

Kurz nastaven

Breakpoint ušel za prvních pár měsíců od vydání obrovský kus cesty. Aktuální verze hry se začíná blížit původní vizi, všechno do sebe začíná zapadat, všechno začíná dávat smysl a člověk najednou chápe, proč jsou ve hře tábořiště, crafting, Blueprinty a další systémy.

Nový update navíc není jen o módu Immersive, ostatně stačí kouknout na masivní patch notes. Na Breakpointu se maká dál a já se na další podobně velký update upřímně těším. Stejně jako třeba v případě No Man’s Sky jeden velký update nestačí, ale až dorazí další a další, bude hra tam, kde měla být už od začátku. A možná ještě dál.

S čistým svědomím ale můžu říct, že na další dva tři velké updaty není třeba čekat, protože hra je skvělá už teď. Jestli vám vylepšený Breakpoint stojí za koupi, musíte vědět vy sami. Přiznávám, že já si hru taky nekoupil. V tomhle případě mi bohatě postačí Uplay+, kde je Ghost Recon Breakpoint se vším všudy, včetně nové „splintercellovské“ příběhové kampaně Deep State. Ale o tom někdy příště…